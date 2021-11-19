الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

جامعة عين شمس تفوز بالمركز الأول في بطولة الجامعات للملاكمة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

فاز اللاعب إبراهيم محمد إبراهيم، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة عين شمس، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجامعات والمعاهد المصرية بالدورة الـ٤٩ "الشهيد الرفاعي" للملاكمة، والتي أقيمت بالمركز الأوليمبي، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

وجاءت مشاركة جامعة عين شمس في بطولة الملاكمة بتسعة لاعبين، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، حيث تنافس في البطولة أكثر من ٢٦ جامعة مصرية ومعهد، وذلك في الفترة من ١٥ إلى ١٨ نوفمبر الجاري، إذ تحظى هذه الدورة بمنافسة قوية نظرًا لمشاركة نخبة من اللاعبين الحاصلين على تصنيف عالمي.

وفاز اللاعب إبراهيم محمد إبراهيم، على نظيره من جامعة المستقبل بالضربة القاضية من الجولة الأولى.

وأعرب الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين لشؤون الطلاب والتعليم، عن فخره وسعادته بما حققه اللاعب من إنجاز، مؤكدًا دعمه الكامل لكل أبنائه من الطلاب الموهوبين والمبدعين في مختلف المجالات والأنشطة، وتوفير التدريب اللازم ليظهروا بالصورة اللائقة لتمثيل جامعة عين شمس في مختلف المحافل داخل وخارج مصر.

يذكر أن منتخب الملاكمة بالجامعة، يشارك في البطولة تحت إشراف محمد الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشؤون التعليم والطلاب، ومحمد الشرقاوي، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، ومحمد حسن، مدير إدارة النشاط الرياضي وكابتن فاطمة خليفة، المشرف الإداري لمنتخب الملاكمة بالجامعة.

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