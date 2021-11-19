جراحو العمود الفقري بجنوب إفريقيا يشيدون بدعم مصر للقارة السمراء

يحاضر الدكتور عبد الفتاح محمد فتحي سعود ، أستاذ جراحة العظام والعمود الفقري ورئيس الجمعية العالمية لجراحة العمود الفقري ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، بالدورة العالمية لجراحة العمود الفقري بجامعة Witwatersrand University بجوهانسبرج بجنوب إفريقيا، وذلك على مدار يومين متتاليين بتقنية الفيديو كونفرانس و بحضور أكثر من 150 من جراحي العمود الفقري بمستشفيات جنوب أفريقيا.

وألقى الدكتور عبد الفتاح سعود محاضرتين أحدهما حول الاصلاح الجراحي لتشوهات العمود الفقري، والثانية حول تثبيت كسور عظمة العجز جراحياً وهى الطريقة التي ابتكرها ومسجلة باسمه بكافة المراجع العلمية العالمية.

وخلال المحاضرتين أشاد المشاركون بجهود الدولة المصرية في شتى المجالات ومساعيها الدؤوبة لتلبية حاجة البلدان الإفريقية من أجل إدماج كل من أهداف التنمية المستدامة أجندة ٢٠٣٠ وأجندة ٢٠٦٣ المعنية بخطط القارة السمراء التنموية الوطنية.

وأكد المشاركون أن جامعة عين شمس و علماؤها وقطاعها الطبي بوجه عام لهم أيادٍ بيضاء على تجربة جراحي جنوب أفريقيا الأشقــاء و دفعهم نحو تقديم خدمة طبية أفضــل، و هو ما يتسق مع موقف مصر الدائم بالوقوف بجانب أشقائها من الدول الأفريقية ويثبت أن جامعة عين شمس تسير بالاتساق مع توجهات الدولة المصرية بالنظر إلى القارة الأفريقية باعتبارها العمق الإستراتيجي لمصر.

يذكر أن عبد الفتاح سعود يحرص على إثراء تخصصه العلمي والطبي في مجال طب وجراحة العظام إلى جانب دوره القيادي في تولي مسؤولية رئاسة قطاع شؤون التعليم والطلاب، حيث يشارك بصفة دورية كمحاضر رئيسي في عدد من الفعاليات العلمية الطبية العالمية ؛ بهدف نقل خبراته لصغار الأطباء حول العالم و تدريبهم وتأهيلهم على أعلى مستوى ؛ بما يدفع بكوادر طبية جديدة في مجال جراحات العظام والعمود الفقري حول العالم وبخاصة داخل القارة الأفريقية .

ويشارك سنوياً في الدورة العالمية لجامعةWitwaters and Johannesburg بمدينة جوهانسبرج بدولة جنوب أفريقيا وبالتعاون مع الجمعية العالمية لجراحة العمود الفقري ، وكذلك المؤتمر الدولي المشترك بين الجمعية الكورية لجراحة العمود الفقري والجمعية العالمية لجراحة العمود الفقري و دورة جراحة العمود الفقري بمعهد العمود الفقري بكليفلاند أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية و التي يحاضر بها أ.د. عبد الفتاح سعود على مدار أكثر من ١٦ عام ، بالإضافة إلى دورة جراحة العمود الفقري بجامعة سارلاند الألمانية و هي من أهم و أكبر الدورات في أوروبا و يتم خلالها التدريس لأمهر جراحي العمود الفقري في العالم على أحدث و أدق جراحات العمود الفقري وخاصة جراحات التدخل المحدود.

الدكتور عبد الفتاح سعود، صاحب مدرسة علمية متميزة في جراحة العظام و العمود الفقري ، حيث نجح في تسجيل العديد من الابتكارات المعروفة والمسجلة دوليًا باسمه في مجال جراحة العمود الفقري منها ابتكار عملية جراحية لتثبيت عظمة العجز بالمسامير الطبية بطريقة مبتكرة مذكورة الآن بالمراجع العالمية وتدرس حول العالم.

كما سبق له رئاسة الجمعية العالمية لجراحة العمود الفقري، فضلاً عن إنشائه و توليه رئاسة المركز المصري للتدريب على الجراحات التابع لكلية الطب جامعة عين شمس.