الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادثين متفرقين ببني سويف ونقلهم إلى المستشفى

اسعاف
اسعاف

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادثين سير متفرقين بمدينة بني سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادثين سير أولها أمام قرية الدوية وآخر بعد كوبري السحارة مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص في الحادثين، ووجه على الفور بسرعة نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، انتقلت 4 سيارات إسعاف إلى محل الواقعتين حيث تبيّن أن الحادث الأول أسفر عن إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية أمام قرية الدوية والمصابين وهما: الطالب أحمد جمال فتحي 23 سنة (مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر)، ورجب عبدالتواب أحمد 35 سنة (موظف مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر).

وفي الحادث الثاني، أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم جرار زراعي بدراجة بخارية بعد كوبري السحارة، والمصابين وهم: مصطفى عبدالتواب ياسين 40 سنة (مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج  وغيبوبة)، ومحمد علي علي 30 سنة (مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج)، وأحمد مصطفى عبدالتواب 20 سنة (مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج)، وجميعهم مقيمون بقرية باروط.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفيات بني سويف الجامعي، وبني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.

بني سويف مستشفيات حادث تصادم الفحوصات الطبية سيارات إسعاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

بخصوص أغانى المهرجانات وغيرها

الأكثر قراءة

بالأسماء.. تفحم 7 ركاب في تصادم مروّع بطريق «الخارجة أسيوط»

الأمير تشارلز فى «وسط البلد» لحضور فعالية «مبادرة الأسواق المستدامة»

«عدم جدوى المشروع القومى لتأهيل الترع».. الحكومة ترد

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة فى مصر اليوم الجمعة 19-11-2021

أسهم أوروبا تتجه صوب تحقيق مكاسب لسابع أسبوع

رفع 45 سيارة ودراجة نارية متهالكة من الشوارع والميادين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تتجسس على وزير الجيش الإسرائيلى .. ما دور عامل النظافة؟

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين