إصابة 5 أشخاص في حادثين متفرقين ببني سويف ونقلهم إلى المستشفى

أُصيب 5 أشخاص، اليوم الجمعة، في حادثين سير متفرقين بمدينة بني سويف، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادثين سير أولها أمام قرية الدوية وآخر بعد كوبري السحارة مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص في الحادثين، ووجه على الفور بسرعة نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وعلى الفور، انتقلت 4 سيارات إسعاف إلى محل الواقعتين حيث تبيّن أن الحادث الأول أسفر عن إصابة شخصين في حادث تصادم سيارة مع دراجة بخارية أمام قرية الدوية والمصابين وهما: الطالب أحمد جمال فتحي 23 سنة (مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر)، ورجب عبدالتواب أحمد 35 سنة (موظف مصاب باشتباه كسر بالساق الأيسر).

وفي الحادث الثاني، أُصيب 3 أشخاص في حادث تصادم جرار زراعي بدراجة بخارية بعد كوبري السحارة، والمصابين وهم: مصطفى عبدالتواب ياسين 40 سنة (مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وغيبوبة)، ومحمد علي علي 30 سنة (مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج)، وأحمد مصطفى عبدالتواب 20 سنة (مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج)، وجميعهم مقيمون بقرية باروط.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفيات بني سويف الجامعي، وبني سويف التخصصي، لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية.