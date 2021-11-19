كوريا الجنوبية تؤسس قاعدة معلومات جديدة خاصة بتوحيد الكوريتين

قررت حكومة كوريا الجنوبية، بناء قاعدة بيانات جديدة حول توحيد الكوريتين خارج سول، حيث سيتم نقل مركز المعلومات الحالي بعد توسيعه.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن مصدر حكومي قوله، اليوم الجمعة، إن وزارة الوحدة التي تتولى الشؤون بين الكوريتين شكلت في وقت سابق لجنة داخلية لمشروع نقل المركز.

وأوضح المصدر أن اللجنة اختارت موقعها بالقرب من مركز كوريا الدولي للمعارض في (كويانغج) شمال غرب سول، حيث تم تشييده على أرض تبلغ مساحتها حوالي 6611 متر مربع، وستكون بمثابة مركز أساسي جديد للتسجيلات التاريخية والمواد الأخرى بالإضافة إلى الأبحاث المتعلقة بكوريا الشمالية والوحدة.

وقامت الوزارة بتشغيل مركز المعلومات الخاص بكوريا الشمالية لأكثر من 30 عامًا في مرافق مستأجرة، وهو حاليًا في المكتبة الوطنية الكورية في جنوب سول.

وتعهدت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية، ببذل جهود لدفع التعاون بين الكوريتين في قطاع الغابات على النحو المتفق عليه في اتفاق سابق، بعد أن صرح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن، مرة أخرى عالميًا، بأن بلاده تسعى للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في شبه الجزيرة بالتعاون مع بيونج يانج.

وقال مسؤول في وزارة الوحدة الكورية، حسبما ذكرت وكالة يونهاب، إن تنفيذ المشاريع المشتركة التي تم طرحها بموجب اتفاقية 2018 سيكون وسيلة عملية للضغط من أجل التعاون بين الكوريتين لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وأضاف المسؤول: "عندما نتمكن من إجراء مزيد من المباحثات مع كوريا الشمالية في إطار العمل المطروح في 2018، سنجري أيضًا محادثات حول المزيد من الطرق المختلفة للتعاون ضد تغير المناخ في شبه الجزيرة الكورية".

واتفقت الكوريتان على التعاون في مجال الغابات خلال قمة في عام 2018 تضمنت جهودًا مشتركة لمكافحة إزالة الغابات، وإجراء أبحاث في الشتلات وغيرها من الإجراءات المضادة للكوارث الطبيعية.