تونس: تطعيم 20 ألفًا و189 شخصًا ضد كورونا خلال 24 ساعة

أكدت وزارة الصحة التونسية، تطعيم 20 ألفا و189 شخصا باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية من بينهم 5 آلاف و473 شخصا تلقوا الجرعة الثانية.



وأوضحت الوزارة - في بيان لها اليوم الجمعة - أن 4 ملايين و830 ألفا و 374 شخصا استكملوا التلقيح، فيما بلغ العدد الإجمالي للجرعات التي تم توزيعها 9 ملايين و977 ألفا و626 جرعة بينها 17 ألفا و244 جرعة للسفر.



ولفتت الوزارة، إلى أن عدد الأشخاص المسجلين في منظومة "إيفاكس" المخصصة للحصول على اللقاح بلغ 6 ملايين و930 ألفا و219 شخصا حتى الآن.

إصابات كورونا في تونس اليوم

فيما وذكرت وزارة الصحة التونسية بأنه جرى تسجيل 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفًا و330 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان صادر عنها - أنه تم تسجيل 77 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 68 شخصًا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 689 ألفًا و 773 شخصًا.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليًا جراء الإصابة بالفيروس 147 شخصًا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وكانت حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.