الجمعة 19 نوفمبر 2021
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مصر

وزير الإسكان: تنفيذ 198 مشروع مياه وصرف صحي في 4 محافظات بـ30 مليار جنيه

الدكتور عاصم الجزار
الدكتور عاصم الجزار

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 198 مشروعًا لمياه الشرب وصرف صحي المدن والمناطق الريفية، بإجمالي طاقة مليون و374 م3/يوم، لمياه الشرب، ومليون و881 م3/يوم، للصرف الصحى، منها 1.2 مليون م3/يوم سيتم تحويل نظام معالجتها من ابتدائي إلي ثانوي بمحطة معالجة أبورواش، بتكلفة استثمارية نحو 30 مليار جنيه، بمحافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية"، ويتولى الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، تنفيذ تلك المشروعات.

وأشار المهندس حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أن الجهاز انتهى خلال الفترة من عام 2014 وحتى الآن، من تنفيذ 256 مشروعاً لمياه الشرب، وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بتكلفة استثمارية 17.5 مليار جنيه، بمحافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية"، موزعة كالتالى: 29 مشروعاً للصرف الصحى، ومشروع لمياه الشرب، بمحافظة القاهرة، و45 مشروعًا للصرف الصحى، و12 مشروعًا لمياه الشرب، بمحافظة الجيزة، و121 مشروعاً للصرف الصحى، و28 مشروعًا لمياه الشرب، بمحافظة القليوبية، و13 مشروعًا للصرف الصحى، و7 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظة الإسكندرية.

كان قد صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،الأسبوع الماضي بأنه تم الانتهاء من تنفيذ 256 مشروعًا لمياه الشرب، وصرف صحى المدن والمناطق الريفية، بتكلفة استثمارية 17.5 مليار جنيه، وذلك منذ عام 2014 وحتى الآن، بمحافظات "القاهرة – الجيزة – القليوبية – الإسكندرية"، ونفذ الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، تلك المشروعات.

وأوضح وزير الإسكان أن المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها، تتوزع كما يلى، 29 مشروعاً للصرف الصحى، ومشروع لمياه الشرب، بمحافظة القاهرة، و45 مشروعاً للصرف الصحى، و12 مشروعاً لمياه الشرب، بمحافظة الجيزة، و121 مشروعاً للصرف الصحى، و28 مشروعاً لمياه الشرب، بمحافظة القليوبية، و13 مشروعاً للصرف الصحى، و7 مشروعات لمياه الشرب، بمحافظة الإسكندرية.

 

محافظة القاهرة محافظة القليوبية الصرف الصحي مياه الشرب والصرف الصحي الساحل الشمالى لحم وزير الإسكان

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وزير الإسكان: تنفيذ 198 مشروع مياه وصرف صحي في 4 محافظات بـ30 مليار جنيه

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