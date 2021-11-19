وكيل «صحة الغربية» يتابع أعمال التطوير بمستشفى حميات زفتى

تابع الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، في جولة مسائية أخر أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى حميات زفتى، ورافقه خلالها الدكتور سند علام مدير المستشفى.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على الارتقاء والنهوض بمنظومة الرعاية الصحية، والعمل على توفير الخدمات الصحية المتكاملة للمواطنين، من خلال تطوير ورفع كفاءة المستشفيات العامة والمركزية بالقرى والمراكز، مع الارتقاء بكل الخدمات الطبية المقدمة بتلك المستشفيات.

وقال وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن المستشفى يوجد لها قرار بالتطوير بمجلس مدينة زفتى منذ سنوات طويلة ، وبعد مخاطبة الجهات المعنية بسرعة إنهاء كافة الإجراءات تم الحصول على موافقة وزير الصحة وبدء أعمال تطوير المستشفى فور انتهاء الإجراءات اللازمة.

- تزويد المستشفى بقسم عناية مركزة بقوة 16 سريرا

وأضاف أن المستشفى تعمل بكامل طاقتها حاليا بالرغم من وجود أعمال تطوير، والجدير بالذكر ، قد تم تزويد المستشفى بقسم عناية مركزة بقوة 16 سريرا، وقسم عناية متوسطة بقوة 32 سريرا، مشيرًا إلى أن إدارة المستشفى تعمل على تطوير الأقسام منذ الموجة الأولى من فيروس كورونا .

وشدد "حميدة "على التخطيط بسرعة إنهاء الأعمال والوقوف على احتياجات المستشفى من أجهزة لمحاولة توفيرها حال انتهاء عمليات الإصلاح لتعمل المستشفى بكامل إمكانياتها لخدمة المرضى.

وكان وكيل وزارة الصحة بمحافظة الغربية، قد وجه بتقديم التوعية والاستخدام الرشيد والأمثل للدواء وإيمانا منه بدور الصيدلي الإكلينيكي فى نشر الوعى الصحى بين أعضاء الكادر الطبي وبين العامة، وتزامنا مع احتفال منظمة الصحة العالمية بالأسبوع العالمي للمضادات الحيوية 2021 والذي يهدف إلى زيادة الوعي بمقاومة المضادات الحيوية وإذكاء الوعي بمخاطر مقاومة مضادات الميكروبات.

و كانت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة بمحافظة الغربية بقيادة الدكتور خالد أصيل، قد نظمت أولى فعاليات الاحتفال بالأسبوع العالمي للمضادات الحيوية وتقديم محاضرات توعوية للأطباء عن مخاطر مقاومة مضادات الميكروبات وتوعية المرضى عن الاستخدام الأمثل للمضادات الحيوية، ومخاطر سوء الاستعمال وذلك عن طريق استخدام وسائل العرض والإيضاح المختلفة، مثل "الفلايرات والبانرات" والمجسمات، وقد تم عمل مسابقات مع المرضى من خلال تقديم اسئلة ونصائح وتوزيع هدايا.