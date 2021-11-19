الكندوز بـ 145 جنيها والجملي بـ 100.. أسعار اللحوم في الأسواق اليوم

شهدت أسعار اللحوم، اليوم الجمعة، استقرارا فى الاسواق، وتراوح سعر كيلو الكندوز ما بين 145 إلى 165 جنيها، وسجل الكيلو في بعض المناطق 130 جنيها، وتراوح سعر كيلو اللحم المفروم ما بين 130- 160 جنيها، وتختلف هذه الأسعار بفروق طفيفة بين سوق إلى آخر ومن منطقة إلى منطقة أخرى، وكذلك بحسب نوع و"قطعية" اللحوم.

وسجلت أسعار السجق البلدي في السوق ما بين 120-140 جنيها، أما أسعار كباب الحلة والتي تفضلها بعض الأسر تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 145-170 جنيها للكيلو، والاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو.

و بالنسبة للحوم الضأن فقد تراوح سعر الكيلو بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن 140-170 جنيها، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.

- حملات موسعة على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم

وكانت قد شنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح، حملات موسعة على محلات عرض وبيع وتداول اللحوم و ثلاجات حفظ اللحوم وضبط المخالفات وتنفيذ القوانين والقرارات المنظمة لعمليات تداول اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتهم ، والالتزام بالمواصفات القياسية المصرية لهذه المنتجات وذلك للتأكد من وصولها الى المستهلك بصورة صحية وآمنة من خلال عمل إدارات التفتيش على اللحوم بالهيئة والمديريات .

وكشفت التقارير الواردة من مديريات الطب البيطري حصلت عليها "الدستور" أن الحملات التي قامت بها إدارة التفتيش على اللحوم بالمديرية، بعد إصدار التعليمات بتشديد الرقابة على أسواق ومحلات بيع اللحوم والدواجن، وتمكنت من ضبط كمية من اللحوم والكبدة المخالفة بلغت كميتها 4163 كيلو جرام لعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي او للذبح خارج المجازر ومجهولة المصدر، وقد بلغت إجمالي عدد المحاضر المحررة من قبل أطباء التفتيش على اللحوم 3 محاضر.