الذرة بـ 5480 جنيها والنخالة بـ 3350.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

شهدت أسعار الأعلاف، اليوم الجمعة، تباينا في عدد من الأنواع إثر استقرار البعض وارتفاع البعض الآخر، فقد شهدت أسعار الذرة المستوردة شهدت ارتفاعا ملحوظا، ليسجل سعر طن الذرة الصفراء المستوردة “برزايلي وأرجنتيني"، 5480 جنيها، في حين سجل سعر طن الذرة الأوكراني 5280 جنيها.



وفيما يلى أسعار الأعلاف بالطن :

سعر طن الذرة ” أرجنتيني “ : 5480 جنيها.

سعر طن الذرة “برازيلى”: 5480جنيها.

سعر طن الذرة ” أوكراني “: 5280 جنيها.

سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلى”: 880 جنيها.

كورن فلاك ” ذرة أرجنتينى” : 5980 جنيها.

بذرة الصويا SB مستورد مخصوص : 9500 جنيه.

كسب صويا محلى 44% : 8650 جنيها.

كسب صويا 46% محلى : 8900 جنيه.

صويا فول فات “بذرة مستوردة ” : 11200 جنيه.

صويا فول فات ” بذرة محلى ” : 10900 جنيه.

صويا هاى فات 43% ” بذرة مستوردة ” : 11000 جنيه.

صويا هاى فات 43 % ” بذرة محلية ” : 10700 جنيه.

كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه.

رده بران ” محلى ” : 4050 جنيها.

جيلوتين ” مستورد ” : 14500 جنيه.

جيلوتين ” محلى”: 14200 جنيه.

سعر طن النخالة الخشنة : 3350 جنيه ( الشيكارة زنة 40 كيلو موحد ).

- سعر حمل التبن القمح :

سجل سعر حمل تبن القمح الجديد : 350 جنيه.

- أسعار أعلاف الدواجن “بالطن ” :