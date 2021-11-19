استقبال الرئيس السيسي للأمير تشارلز وقرينته يتصدر عناوين الصحف

اهتمت الصحف المصرية الصادرة صباح، اليوم الجمعة، بعدد من الموضوعات على رأسها استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا، والسيدة قرينته.

فمن جانبها قالت صحيفة (الأهرام) تحت عنوان "إعلاء مبادئ المواطنة وعدم التمييز وترسيخ ثقافة التعددية.. الرئيس: تكثيف التعاون مع بريطانيا لتعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر".

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته، أمس بقصر الاتحادية، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، والسيدة قرينته، وأعرب الرئيس عن التطلع لأن تمثل الزيارة محطة جديدة داعمة للعلاقات التاريخية بين البلدين، مع ما تمثله دوما الزيارات الملكية البريطانية من علامات بارزة تظل ماثلة في الذاكرة السياسية والشعبية لكل من مصر وبريطانيا.

- بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف



وصرح المتحدث باسم الرئاسة، بأن اللقاء شهد التباحث حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الرئيس السيسي، في هذا الصدد، تضامن مصر مع بريطانيا وشعبها في مواجهة الإرهاب الأسود، عقب الحادث الإرهابي الأخير الذي وقع بمدينة ليفربول، ولتكثيف التعاون المشترك وتعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر، بما يقوض من التفسيرات المتطرفة التي تتبناها جماعات الإرهاب، فضلا عن العمل على تبني المجتمع الدولي استراتيجية متعددة المستويات، تشمل التعامل مع جميع العناصر والأطراف الداعمة للتنظيمات الإرهابية، بالإضافة إلى مواجهة الأيديولوجيات المتطرفة وتعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك.

وثمن الأمير تشارلز الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية على صعيد التصدي للأفكار المتطرفة ومكافحة الإرهاب، و أوضح الرئيس السيسي في هذا السياق أن هناك نهجا فعليا ترسخ في تعامل الدولة مع حرية ممارسة الشعائر الدينية، وكذا إعلاء مبادئ المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين على أي أسس دينية أو طائفية أو غيرها، فضلا عن ترسيخ ثقافة التعددية وقبول الآخر.

وأكد الأمير تشارلز اهتمام بريطانيا بتعزيز التعاون المشترك مع مصر في هذا الإطار، للاستفادة من تجربتها في ترسيخ دور الأديان كحاضنة للتطور الاجتماعي الإيجابي، الذي ينمي وعي الفرد بدوره وواجباته تجاه مجتمعه واستقراره وتنميته.

- توطين صناعة الهيدروجين الأخضر بمشروعات للإنتاج في السخنة وشرق بورسعيد



فيما قالت صحيفة (الأخبار) تحت عنوان "عروض عالمية لتوطين صناعة الهيدروجين الأخضر مشروعات للإنتاج في السخنة وشرق بورسعيد"

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية تضع مشروعات توطين الهيدروجين الأخضر على أجندة أولوياتها، لاسيما مع القرار الذي تم اتخاذه بشأن اختيار مصر لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ المقبل "COP27"، خلال العام المقبل.. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده لاستعراض ما تلقته المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من عروض؛ لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر في المنطقة، مؤكدا أن هذه المشروعات تأتي في مقدمة اهتمامات الحكومة المصرية، حيث تقدمت 3 تحالفات عالمية بعروض لإقامة مشروعات لإنتاج الهيدروجين الأخضر في منطقتي «السخنة» و«شرق بورسعيد».

حضر الاجتماع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس يحيى زکي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، والدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، وشریف داوود نائب رئيس وحدة التنمية المستدامة.

واستعرض المهندس يحيى زكي رؤية الهيئة لاجتذاب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر، كأحد روافد الاستثمار الأجنبي المباشر، قائلا: إن الطلب العالمي خلال الفترة القصيرة المقبلة سيشهد زيادة كبيرة على الوقود منخفض الكربون، في ظل المعطيات العالمية الحالية الخاصة بخفض انبعاثات الكربون، ضمن خطط الدول للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، ما يجعل الفرصة سانحة لوضع مصر في موقع الريادة الإقليمية في إنتاج واستخدام وتصدير الوقود الأخضر، قبيل استضافتها لقمة المناخ "COp27"المقرر انعقادها عام 2022.

وأضاف أن مصر تتوافر لديها مقومات أساسية لتوطين مشروعات الهيدروجين الأخضر والتوسع فيها، اعتمادا على ما تتمتع به من إرادة ودعم سياسيين للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، كما أن بلدنا لديه إمكانات هائلة لإنتاج الطاقة المتجددة بأسعار تنافسية كأحد أهم مدخلات صناعة الهيدروجين الأخضر.

- وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة «سيف -1»



وتحت عنوان "وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة «سيف -1»"، قالت صحيفة (الأخبار) "شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي (سيف -1) والذي تجريه المنطقة المركزية العسكرية ويستمر لعدة أيام، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وألقى قائد المنطقة المركزية العسكرية كلمة أكد فيها حرص مقاتلي المنطقة المركزية للوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي لتنفيذ كافة المهام المكلفين بها للدفاع عن أمن الوطن واستقراره.

بدأت المرحلة بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم، وكيفية اتخاذهم القرار لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء إدارة العمليات ومدى إتقانهم لها وفقا لتخصصاتهم المختلفة ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رجال المنطقة المركزية العسكرية، مشيدا بالأداء المتميز الذي وصلت إليه القوات المنفذة للمشروع، ومؤكدا حرص القوات المسلحة على الاهتمام بجميع عناصر الكفاءة القتالية والاستعداد القتالي للوحدات والتشكيلات والارتقاء بإمكاناتها وقدراتها في كافة المجالات.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد إحدى مراحل المشروع التي تضمنت عرض التقارير والقرارات المنفذة للمستويات المختلفة، وإجراءات تنظيم التعاون والتنسيق بين كافة التشكيلات والوحدات أثناء مراحل إدارة العمليات، كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف الطارئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء العمليات.