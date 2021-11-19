إزالة غابات الأمازون بالبرازيل ترتفع لأعلى مستوى لها فى 15 عاما

كشف تقرير سنوي تصدره الحكومة البرازيلية أن إزالة غابات الأمازون المطيرة قفزت 22 في المئة خلال عام، في أعلى مستوى منذ 2006، مما يدحض تأكيدات الرئيس جايير بولسونارو بأن السلطات تحد من هذه الممارسة غير

القانونية.



وسجلت وكالة أبحاث الفضاء البرازيلية إزالة 13235 كيلومترا مربعا من أكبر غابة مطيرة في العالم في بياناتها التي تجمعها عبر الأقمار الصناعية، وهي مساحة تزيد 17 مرة تقريبا عن مساحة مدينةلا نيويورك. وتغطي البيانات الرسمية الفترة من أغسطس آب 2020 حتى يوليو 2021.



وتأتي الزيادة على الرغم من جهود بولسونارو لإظهار أن حكومته جادة في الحفاظ على غابات الأمازون، التي تعد حصنا لا غنى عنه في مواجهة تغير المناخ. غير أن بولسونارو الذي ينتمي لليمين المتطرف لا يزال يدعو إلى زيادة التعدين والزراعة لأغراض تجارية في أجزاء محمية من الأمازون.



وفي قمة الأمم المتحدة للمناخ في جلاسجو (كوب26)، قدمت الحكومة البرازيلية الموعد الذي تعهدت أن تنهي إزالة الغابات بحلوله عامين إلى 2028، وهو هدف سيتطلب خفضا سنويا كبيرا في هذه الممارسة غير القانونية.



وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 12301 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 293 وفاة في الساعات الأربع و العشرين الماضية.



وسجلت البرازيل منذ بداية الجائحة 21 مليونا و 989962 إصابة، في ثالث أكبر تفش بالعالم، و 612144 وفاة تمثل ثاني أكبر عدد وفيات عالميا.



ومع زيادة معدلات التطعيم، تراجع متوسط 14 يوما من وفيات كورونا إلى 258 مقارنة مع قرابة ثلاثة آلاف يوميا خلال ذروة الجائحة في أبريل .

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.