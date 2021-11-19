البرازيل تسجل 12301 إصابة جديدة بفيروس كورونا و293 وفاة

قالت وزارة الصحة البرازيلية إنها سجلت 12301 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 293 وفاة في الساعات الأربع و العشرين الماضية.



و سجلت البرازيل منذ بداية الجائحة 21 مليونا و 989962 إصابة، في ثالث أكبر تفش بالعالم، و 612144 وفاة تمثل ثاني أكبر عدد وفيات عالميا.



و مع زيادة معدلات التطعيم، تراجع متوسط 14 يوما من وفيات كورونا إلى 258 مقارنة مع قرابة ثلاثة آلاف يوميا خلال ذروة الجائحة في أبريل .

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل و المكسيك و الهند و المملكة المتحدة و إيطاليا و روسيا و فرنسا و ألمانيا.

و قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

و حذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.