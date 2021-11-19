واشنطن تعلن عن إلغاء العقوبات وقيود التأشيرة عن بوروندى

أعلنت الولايات المتحدة إلغاء عقوباتها على بوروندي بعد ما وصفته بالإصلاحات التي شهدتها تلك الدولة الأفريقية في المجالات السياسية والاقتصادية ومكافحة الفساد.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في تصريح - إنه بموجب الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس جو بايدن ينتهي برنامج عقوبات بوروندي وقيود التأشيرات التي كانت مفروضة على 11 فردا خضعوا لتلك العقوبات والقيود.



وأوضح أن هذا القرار يعكس تغير الظروف في بوروندي وبعد الإصلاحات التي نفذها الرئيس البوروندي إيفاريست ندايشيميي في قطاعات مختلفة في العام الماضي.



ونوه إلى أنه من بين ذلك انتقال السلطة بعد الانتخابات في عام 2020 وما أحرز من تقدم في مكافحة الاتجار بالبشر مشيرا إلى أن العقوبات الأمريكية تستجيب لتغيرات الظروف ويمكن رفعها من خلال اتباع خطوات إيجابية.