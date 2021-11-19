تفاصيل حفل تامر حسنى بدمياط الجديدة (صور)

رغم تقلبات الجو بسواحل دمياط الجديدة من أمطار ورياح شديدة إلا أن النجم تامر حسني حرص على التواجد والصعود على خشبة المسرح لإحياء حفل جامعة حورس؛ احتراما لحضور حشود الجماهير الذين تصطفوا منذ الثلاثة عصرا لحضور حفل نجمهم المفضل.

حفل تامر حسنى

يعد الحفل الظهور الأول لتامر حسني في مدن الدلتا عقب سيطرته على حفلات الإسكندرية وكاد أن يتم تأجيل الحفل نظرا لسؤ الأحوال الجوية التي اأدت إلى حرق "ميكسر" صوت ولكن بمجرد أن توقفت الأمطار اشتعلت آجواء الحفل بالعديد من وصلات الرقص المتتالية على أغاني نجم الجيل التي تألق بها طوال مشواره الفني.

حفل تامر حسنى



وتخلل الحفل قيام رئس جامعة حورس الدكتور إبراهيم صابر بإهداء درع الجامعة للنجم تامر حسني كأفضل مطرب وأشرف على التنظيم الدكتور أحمد عرفان الأمين العام للجامعة والذي استعان بطارق عبدالمحسن لتولي مهام التنظيم و التجهيزات الخاصة بالاحتفالية التي خرجت في شكل مبهر من مسرح غير مسبوق لـ تامر فوزي، حيث شمل أطول cut walk مبهرة، بالإضافة إلى إضاءة وشاشات طارق صبري وأجهزة الصوت للمهندس عماد نبيل ومهندس الصوت المهندس أحمد عبدالقادر.

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى

حفل تامر حسنى