إصابات كورونا العالمية تتجاوز 255.43 مليون حالة
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 255.43 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و381699.
و تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 769446 47482422
الهند 464623 34478517
البرازيل 611851 21977661
المملكة المتحدة 143559 9721916
روسيا 514896 9219912
تركيا 74167 8477724
فرنسا 118321 7330958
إيران 128634 6063775
الأرجنتين 116313 5310334
ألمانيا 98335 5153381
- و فيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات و ترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23607 2072478
42 - المغرب 14754 948539
44 - الأردن 11291 901999
48 - الإمارات 2144 741148
49 - تونس 25325 715911
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.
و تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى و السعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية و ألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.
و تتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.
يشار إلى أن جرعات اللقاح و أعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.