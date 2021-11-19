الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأسطول البريطانى ينتشل مقاتلة «إف-35» من البحر المتوسط لمنع وقوعها «فى يد روسيا»

مقاتلة إف35
مقاتلة إف35

أفادت وسائل الإعلام البريطانية بأن الأسطول البريطاني باشر انتشال مقاتلة "إف-35" الحديثة أمريكية الصنع، سقطت في مياه البحر المتوسط.

 

وتسعى البحرية البريطانية لمنع وقوع التنكولوجيات الحديثة المستخدمة في تلك الطائرات من الجيل الخامس في أيدي الدول الأجنبية وخاصة روسيا، الأمر الذي يخشاه العسكريون البريطانيون، حسب تقرير لصحيفة "ديلي ميرور".

 

وتم تحديد مكان سقوط الطائرة في المياه الدولية في البحر المتوسط، ويقع حطامها على عمق نحو 1.6 كم.

 

وتشارك في العملية سفن الإغاثة الخاصة والغواصات ويساعد العسكريون الأمريكيون شركاءهم البريطانيين في العملية.

 

وسقطت الطائرة التي تبلغ قيمتها 162 مليون دولار قبالة السواحل المصرية يوم الأربعاء، بعيد إقلاعها من حاملة الطائرات البريطانية "كوين إليزابيث" يوم الأربعاء 17 نوفمبر.

 

وتمكن الطيار من القفز بالمظلة، ونجا في الحادث.

 

وعلى صعيد آخر، سجلت بريطانيا 38 ألفًا و254 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

 

كما سجلت البلاد 201 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

 

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 9 ملايين و724 ألفًا و617 إصابة، والوفيات إلى 143 ألفًا و799 حالة.

 

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه قد تم إعطاء 111 ملايين و73 ألفًا و355 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

 

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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