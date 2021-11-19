ماكرون يدعو لمواصلة الضغط على لوكاشينكو

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مواصلة الضغط على بيلاروس ورئيسها ألكسندر لوكاشينكو على خلفية أزمة المهاجرين على حدود الاتحاد الأوروبي.

وجاء في بيان عن قصر الإليزيه في أعقاب اتصال ماكرون بالرئيس البولندي أندجيه دودا ورئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، أن الرئيس الفرنسي "أكد على ضرورة أن تواصل أوروبا ضغطها على ألكسندر لوكاشينكو لوضع حد لهذا الوضع المفتعل الذي يعرض الكثيرين للخطر".

وأضاف البيان أن ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي للعمل مع الدول التي يأتي منها المهاجرون ويصلون عبرها، ومع شركات الطيران لوقف تنقلاتهم وإعادة من لا يحق لهم الحصول على اللجوء إلى أوطانهم.

وأكد ماكرون كذلك على ضرورة تقديم المساعدة الإنسانية لطالبي اللجوء على الحدود بين بيلاروس، وبولندا وليتوانيا.

وعلى صعيد آخر، سجلت فرنسا 20 ألفا و365 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 56 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 7 ملايين و433 ألفا و545 إصابة، والوفيات إلى 119 ألفا و281 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 101 مليون و432 ألفا و6 جرعات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فرنسا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.