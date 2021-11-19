الرئيس الموريتانى يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة

غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نواكشوط متوجها الى دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف، في القمة العالمية للصناعة والتصنيع المنعقدة في دبي على هامش معرض "أكسبو 2020 " دبي.



وذكرت الرئاسة الموريتانية - في بيان - ان الرئيس الغزواني يرافقه وفد هام يضم - بالاضافة إلى السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت الداه - وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد ووزيرة التجارة والصناعة النهى بنت مكناس ووزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، ووزير التحول الرقمي عبد العزيز ولد الداهي ووزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين بالإضافة إلى وفد من رجال المال والأعمال.