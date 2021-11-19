الجمعة 19 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الموريتانى يتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة

الرئيس الموريتانى
الرئيس الموريتانى

غادر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني نواكشوط متوجها الى دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف، في القمة العالمية للصناعة والتصنيع المنعقدة في دبي على هامش معرض "أكسبو 2020 " دبي.


وذكرت الرئاسة الموريتانية - في بيان - ان الرئيس الغزواني يرافقه وفد هام يضم - بالاضافة إلى السيدة الأولى الدكتورة مريم بنت الداه - وزير الخارجية إسماعيل ولد الشيخ أحمد ووزيرة التجارة والصناعة النهى بنت مكناس ووزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي، ووزير التحول الرقمي عبد العزيز ولد الداهي ووزير الصيد والاقتصاد البحري الدي ولد الزين بالإضافة إلى وفد من رجال المال والأعمال.

الرئاسة معرض على عقد الرئيس الذهب تصنيع اقتصاد الخارجية الإمارات العربية المتحدة العرب وزير المالية الإمارات الاول عبد العزيز وزيرة التجارة والصناعة وزير الخارجية وزيرة الصناعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

«دولة الخيمة».. قراءة فى كف ليبيا خلال ٤٢ عامًا

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

بعد توقعات الأرصاد.. 5 محافظات ساحلية تُعلن تعليق الدراسة السبت المقبل

طوارئ بالغربية استعدادًا لموجة الطقس السيئ.. ورحمى: "لا تعليق للدراسة"

الحياة التراجيدية الصاخبة للفنانة المكسيكية «فريدا كاهلو» على مسرح الجمهورية

رابط موقع الاستعلام عن بطاقة الخدمات المتكاملة بالرقم القومي والاسم 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تتجسس على وزير الجيش الإسرائيلى .. ما دور عامل النظافة؟

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين