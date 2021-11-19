الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تخطط لصنع 500 قنبلة نووية

قنبلة نووية تكتيكية
قنبلة نووية تكتيكية

أكد اتحاد العلماء الأمريكيين (FAS) أن الولايات المتحدة تخطط لإنتاج ما لا يقل عن 480 قنبلة نووية جديدة "B61-12" لتجهيز قاذفاتها وقاذفات الناتو في أوروبا بها.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، أشار الاتحاد إلى أنه "من المفترض أن تجهز القنابل لقاذفات الشبح الاستراتيجية من طراز (B-2Spirit) وطائرة (B-21 Raider) قيد التطوير، بالإضافة إلى قاذفات الناتو في أوروبا".

 

وأضاف أنه "يمكن نشر معظم هذه الأسلحة النووية في الولايات المتحدة في وقت مبكر من عام 2022، و من المقرر أن يبدأ وضع القنابل الجديدة في المستودعات في القواعد الجوية في أوروبا في 2023-2024".

 

ووفقا لإدارة الأمن النووي الوطنية الأمريكية المسؤولة عن الترسانة النووية للبلاد، فإن "تطوير القنبلة النووية التكتيكية الجديدة اكتمل وسيبدأ إنتاجها قريبا لتكون بديلا للإصدارات القديمة من هذه القنبلة (B61-3 وB61-4) في المستودعات الأمريكية في الولايات المتحدة و أوروبا".

 

وأشارت التقارير إلى أنه "سيتم حفظ القنابل الجديدة و شدتها 0.3 أو 1.5 أو 10 أو 50 كيلو طن في مستودعات تحت الأرض في القواعد الجوية في ألمانيا و بلجيكا و هولندا و إيطاليا و تركيا، تحت سيطرة الجيش الأمريكي".

 

وتمتلك الولايات المتحدة حاليا 100-150 قنبلة نووية في أوروبا لاستخدامها في الطيران التكتيكي، و هي مصممة لتجهيز طائرات "F-35A" و "F-15E"، و "F-16C/D"، و "F/A-18"، و "ترنادو" الأمريكية  و الأطلسية.

 

وتكمن خصوصية القنبلة الجديدة بأنها مجنحة مما يجعل التحكم بها أكثر سهولة، و يجعل من الممكن عدم إنزالها بمظلة.

 

ويتم إسقاطها من طائرة تحلق على ارتفاع عال، و بعد ذلك تتوجه القنبلة بشكل مستقل لعدة كيلومترات نحو الهدف.

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