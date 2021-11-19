الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وثائقى «التحدى»| «خط الدفاع الأول».. إشادات دولية بدور السيسى فى محاربة الإرهاب

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

عرضت  فضائية "دي إم سي" فيلمًا تسجيليًا حمل اسم "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، حيث تطرق في أحد أجزائه إلى إشادة العالم بمعركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ضد الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

واستعرض الفيلم التسجيلي، الجهود الناجحة للرئيس السيسي في مواجهة الإرهاب وقوي الظلام، واستعادة الاستقرار من جديد.

وأبرز الفيلم التسجيلي، كلمات الرئيس السيسي، التي تحدث فيها عن الإرهاب والتي من أبرزها «أن مصر تحارب الإرهاب بالنيابة عن المنطقة، وعن العالم بالكامل».

ومن خلال الفيلم التسجيلي، تم عرض عدد من اللقطات للعلميات الإرهابية التي تمت على أيدي قوى الظلام، مع عرض رسالة الرئيس السيسي إلى الشعب المصري والتي قال من خلالها «أقول للمصريين إن المعركة التي نخوضها، ضد الإرهاب هي أنبل وأشرف معركة على الإطلاق».

وتطرق التقرير إلى الإشادة العالمية بمعركة مصر النبيلة ضد الإرهاب، من خلال رصد  تصريحات الرئيس السيسي لفضائية "فوكس نيوز"، والتي أكد من خلالها الدور المصري القوي في محاربة الإرهاب.

وقال دانا تيرون روهراباشر، السياسي الأمريكي: لذا مهما كنا نفعله عندما نتحدث عن مصر دعنا نفهم أننا نتحدث عن أشخاص يقاتلون القوات وتأسست خلافة تتحالف مع الإرهابيين، وفي الواقع إذا هُزمت جهود الرئيس السيسي، يمكنك توقع انهيار المقاومة لهذه الحركة الإرهابية المتطرفة التي تهدد العالم.

فيما قال الملك عبدالله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية، أي شخص في هذا المنصب مع التحديات التي يواجهها الرئيس السيسي سأثني عليه، فالتحديات التي عليه أن يواجهها من أجل مساعدة بلاده غير معقولة والشيء الرئيسي الذي يحاول القيام به هو إعادة الاستقرار إلى مصر.. نحن بحاجة إلى مصر.. مصر هي عماد الشرق الأوسط.    

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وائل لطفي

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