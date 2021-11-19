الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وثائقى «التحدى»| مستشرق: السيسى غير قواعد اللعبة.. لم نر شيئا كهذا بالتاريخ

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

عرضت  فضائية "دي إم سي" الفيلم التسجيلي "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، والذي تضمن تصريحات جويل روزنبرج، المؤلف المستشرق الإنجيلي، يشيد فيها بالرئيس عبدالفتاح السيسي. 

ويقول "روزنبرج": ما رأيناه ها هو شيء تاريخى حقا أنا أعتقد حقا أنه أمر يغير قواعد اللعبة وأن رئيسا عربيا سنيا لأكثر دولة عربية في العالم قد بنى الكنيسة وهى الأكبر في الشرق الأوسط وتم تقديمها كهدية لمسيحى مصر. 

وأضاف المؤلف المستشرق الإنجيلي: "لم نر شيئا كهذا في التاريخ كله وأعتقد أن الرئيس السيسى يبعث برسالة ليس فقط إلى شعبه ولكن إلى جميع المسلمين وهى أن المسلمين والمسيحيين يمكنهم العيش في وحدة وتعايش وهذا تطور غير عادى". 

كما عرض الفيلم الوثائقى، ورقة بحثية للمجلس الخارجى للمجلس الأوربي الذى أكد أن مصر عادة بقوة في مجال العلاقات الخارجية، واستعرض العلاقات الخارجية لمصر وزيارات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخارجية. 

كما استعرض الفيلم الوثائقى، تصريحات ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الذى قال إن العلاقة المصرية السعودية علاقة صلبة وقوية وفى أعمق جذورها، والعلاقات بين الدول لا تتأثر بأى شكل من الأشكال.

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وائل لطفي

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