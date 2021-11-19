«بطل الاستقرار».. كيف أنقذ الرئيس السيسى مصر من الجماعة الإرهابية؟

كشف الفيلم الوثائقي "التحدي.. شهادات بعيون الآخرين"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، كيف أنقذ الرئيس السيسي مصر من الجماعة الإرهابية، ولماذا جعل البعض بوصفه بـ "بطل الاستقرار" بالمنطقة.

وذكر الفيلم أنه عقب ثورة 30 يونيو عام 2013، اتجهت أنظار العالم إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي نجح في تخليص مصر من قبضة الجماعة الإرهابية، وقال الرئيس حينها: "لن نوافق أو نسمح بدخول مصر في نفق مظلم من الصراع أو القتال الداخلي أو الحرب الأهلية أو الفتنة الطائفية".

ووصف البعض الرئيس عبدالفتاح السيسي في تلك اللحظة بأنه بطل الاستقرار ليس في مصر فقط بل في العالم العربي، حيث قال "دانا تيرون روهراباشر"، سياسي أمريكي وسيناتور سابق،: "فإن ما ذكرته للتو عن الرئيس السيسي الذي أعتقد أنه أحد أبطال الاستقرار العظماء في ذلك الجزء من العالم".

من جانبه قال الشيخ سلطان القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة: "وإننا في مصر لا نقول أنهم يدافعون عن بلدهم وإنما يدافعون عن بلداننا، لذلك قدر الله لمصر رجلا من أبناءها مؤمنا بانتمائه لذلك البلد".



وأوضح الفيلم أن البعض حاول الربط بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وبين رؤساء مصر السابقين، حتى أن بعض المعارضين لهذه المرحلة اعترفوا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يحظى بشعبية لا مثيل لها داخل مصر.