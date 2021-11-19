الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

انطلاق مبادرة «المخرج المحترف».. الليلة

مسرح أوبرا
مسرح أوبرا

تنظلق في الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على مسرح أوبرا ملك برمسيس، فعاليات مبادرة "المخرج المحترف"، والتي تطلقها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح، وذلك بالعرض المسرحي "يا دعوة ما تمت".

تأتي المبادرة في إطار دعم البيت الفني للمسرح، المستمر والكامل للمواهب الشابة من خلال مبادرات فرق البيت الفني للمسرح المختلفة.

ومبادرة "المخرج المحترف"، هي مبادرة تستهدف ظهور عشرة مخرجين شباب جدد و تقديمهم لساحة الاحتراف الفني بعروض مسرحية.

وتقوم فكرة مبادرة "المخرج المحترف"، علي تقديم مخرج لأول مرة للساحة الفنية المسرحية، والاحتراف ولكن بشرط أن يكون مارس مهنة الإخراج في الجامعة أو مهرجانات الهواة أو مهرجانات المعهد العالي للفنون المسرحية، وأثبت بالفعل أن مستواه يستحق الفرصة لتقديم عرض مسرحي ١٥ ليلة عرض علي مسرح أوبرا ملك.

وتهدف مبادرة "المخرج المحترف"، اكتشاف وتقديم مخرجين محترفين جدد لساحة الإخراج المسرحي، وكذلك إتاحة الفرصة لتشغيل عدد كبير من الشباب المبدعين في أكثر من مجال فني داخل العروض التي ستقدم ضمن هذه المبادرة من حيث الإخراج والديكور و التمثيل و جميع عناصر العرض المسرحي.

يشار إلي أن أول عروض مبادرة "المخرج المحترف"، هي العرض المسرحي "يا دعوة ما تمت"، من  بطولة كل من الفنانين: شادي جلال، ميرنا عثمان، أحمد صلاح، مصطفى النجار، مايكل سيدهم، إسراء حامد، وئام مجدي، محمود ترك، يوسف محمد، مصطفى محمد، حلا هاني، آيسل سيد، تيم الله هاني، يونس محمد، منه طارق، خديجة أحمد، مالك محمد، ستايلست ياسمين عادل، ألحان وتوزيع محمد شفيق، أشعار عبدالله حسن، إضاءة أبو بكر الشريف، استعراضات مصطفى عبدالسلام، ديكور هادي جمال، تأليف أمينة عمر، فكرة وإخراج مصطفى عبدالسلام.

وفي سياق متصل، تواصل فرقة المسرح الكوميدي، في الثامنة من مساء اليوم أيضًا، تقديم العرض المسرحى "حلم جميل"و على المسرح العائم بالمنيل، العرض من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى، ،من إخراج إسلام إمام .

يذكر أن "حلم جميل"، وهو عن رائعة "تشارلى شابلن " وهو عرض غنائي موسيقي استعراضي، يدور حول شاب صعلوك  يجول  فى الشوارع ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، و يظهر  التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، و تتوالى الأحداث.

"حلم جميل"، من بطولة: سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، رشا فؤاد ، جلال هجرسي، ناجح نعيم ، طارق راغب. دراماتورج طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، إضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام .

بوستر العرض
بوستر العرض
مبادرة المخرج المحترف يادعوة ماتمت مسرح الشباب البيت الفني للمسرح عرض حلم جميل المسرح العائم بالمنيل مسرح ملك برمسيس

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