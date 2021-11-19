الجمعة 19 نوفمبر 2021
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عالم

الإعلام الأمنى فى العراق: اعتقال المنسق العام لكركوك والأنبار

الأمن العراقي
الأمن العراقي

أعلن الإعلام الأمني في العراق،  اعتقال المنسق العام لولايتي كركوك والأنبار بعملية استخبارية.


وقالت خلية الإعلام الأمني - في بيان نقلته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إنه "بعملية استخبارية نوعية نفذت بجهد استخباري متميز اعتمد على معلومات دقيقة لشعبة المصادر في مديرية الاستخبارات العسكرية وبجهد فني من خلية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب التابعة للمديرية وبقوة تنفيذية من كتيبة الاستطلاع العميق أحد أفرع مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع، أسفرت عن القاء القبض على أحد قادة عصابات داعش الإرهابية في الفلوجة بالأنبار".


وأضافت أن المعتقل من الأهداف المهمة لمديرية الاستخبارات العسكرية، كونه يشغل منصب ما يسمى "المنسق العام بولاية كركوك وولاية الأنبار" حيث تمكن رجال الاستخبارات العسكرية وبعد متابعة دقيقة لتحركاته من تحديد مكان تواجده ومداهمته والقبض عليه.

 

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الخارجية العراقية، توثيق سفر 430 عراقيًا عالقًا على الحدود البيلاروسية؛ تمهيدًا لإجلائهم ونقلهم إلى العراق.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف -في بيان إن "430 مهاجرًا عراقيًا تم توثيق سفرهم إلى العراق على متن رحلة الإجلاء التي ستكون اليوم"، مضيفا أن فِرَق القنصليّة المقيمة في بيلاروسيا مستمرة بتسجيل أسماء 50 آخرين.


وأشار إلى أن وزارة الخارجية، تعمل بجهد عالٍ لتوفير أعلى مستوى من الاستجابة للعودة الطوعيّة للمواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية.
وكانت وزارة النقل العراقية، أعلنت في وقت سابق اليوم انطلاق إحدى طائرات أسطولها الجوي من مطار بغداد الدولي إلى مطار مينسك والمخصصة لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود البيلاروسية البولندية.

 

في سياق آخر، توجه وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم، إلى البحرين للمشاركة في قمّة الأمن الإقليمي "حوار المنامة".
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أن الوزير سيشارك في قمّة الأمن الإقليمي"حوار المنامة" المقامة في البحرين في دورتها السابعة عشر.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يجري وزير الخارجية العراقي عددا من اللقاءات رفيعة المستوى

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