«أوقاف القدس»: إدراج الأقصى ضمن الرحلات التعليمية الإسرائيلية تطور بالغ الخطورة

قال مجلس الأوقاف والشؤون والمُقدسات الإسلامية في القدس، إن قرار الاحتلال الإسرائيلي بإلزام المدارس التابعة لوزارة التعليم الإسرائيلية، إدراج المسجد "الأقصى" ضمن رحلات طلبتها التعليمية تطور بالغ الخطورة.

وأضاف المجلس، في بيان صحفي، أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما بساحاته وأروقته ومصلياته فوق الأرض وتحت الأرض هو مسجد إسلامي خالص ملك للمسلمين وحدهم لا يقبل القسمة ولا الشراكة، وأن ادعاء غير المسلمين بأن المسجد الأقصى المبارك هو من تراثهم هو ادعاء باطل وزور وبهتان من أجل اقتحامه وإخلال الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم فيه منذ أمد بعيد.

وحذر المجلس مما تقوم به الجماعات اليهودية المتطرفة بدعم من الحكومة اليمينية المتطرفة بالمساس بأقدس مقدسات المسلمين المسجد الأقصى المبارك، بهدف إشعال المنطقة بحروب دينية لها أول وليس لها آخر وتتحمل حكومة إسرائيل كافة تبعاتها.

وطالب المجلس الأمتين العربية والإسلامية حكامًا ومحكومين بأن يستنكرون مثل هذه الجرائم، وفي نفس الوقت أن يحتضنوا قضية المسجد الأقصى المبارك، وأن يجعلوه على رأس أولوياتهم؛ لأنه قضية أمة وليست قضية شعب بعينه، والعمل على شد أزر المرابطين في قدسهم ومسجدها الأقصى المبارك.

ودعا مجلس الأوقاف جميع المسلمين حول العالم لشد الرحال الى المسجد الأقصى المبارك في كل وقت والصلاة فيه.

وكانت لجنة التعليم في الكنيست الإسرائيلي، أقرت إلزام المدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، بإدراج الأقصى ضمن جولاتها التعليمية للتلاميذ اليهود باعتباره "جبل الهيكل".