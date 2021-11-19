الجمعة 19 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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فى اليوم العالمى للرجال.. كيفية الرعاية الصحية من سن أربعين حتى الستينات ؟

اليوم العالمى للرجال
اليوم العالمى للرجال

لدى بعض الرجال فكرة خاطئة وهي أنهم إذا بدوا بصحة جيدة، فلن يحتاجوا إلى زيارة الطبيب، ففي اليوم العالمي لهم قدم الأطباء بموقع " clevelandclinic" الطبي، الدليل الشامل للرعاية الوقائية للرجال بدءًا من سن الأربعينات للستينات.

الرعاية في الأربعينيات من العمر:
الفحوصات المنتظمة، بعمر الأربعين تساعد بشكل كبير في تقييم مخاطر تعرضك لمشاكل طبية في المستقبل، حيث تساعد في إكتشاف المرض والعلاج مبكرًا.

ويمكن أن يساعد الاستمرار في العادات الصحية مثل ممارسة الرياضة بانتظام وتناول نظام غذائي متوازن في منع الإصابة بالكثير من الأمراض.

كما أن فحص سرطان القولون، من الفحوصات التي يجب على الرجال بعمر الأربعين إجرائها، حيث يوصي الأطباء بإجراء فحص منتظم لسرطان القولون والمستقيم بدءًا من سن 45.

وأشار الباحثون، بضرورة فحص مرض السكري، حيث يوصي بالكشف عن مرض السكري من النوع 2 لدى البالغين الذين تتراوح أعمارهم 35-70 الذين يعانون من زيادة الوزن وتكرار الاختبار كل 3 سنوات.

الرعاية في الخمسينيات من العمر:
يحتاج معظم الأشخاص إلى التواصل مع أخصائي رعاية صحية في كثير من الأحيان في الخمسينيات من العمر أكثر مما كانوا عليه عندما كانوا أصغر سناً.

لذا ينصح بزيارة الطبيب مرة واحدة على الأقل كل عام لإجراء فحص روتيني، حتى إذا لم يكن لديك أي مخاوف صحية محددة.

عندما تكون في الخمسينيات من العمر، تصبح العديد من أنواع السرطان أكثر شيوعًا وقد لا يعمل جهازك المناعي بالشكل الذي كان عليه من قبل.

ويمكن أن يساعدك الحصول على جميع اللقاحات اللازمة واتخاذ خطوات لتجنب الإصابة بالعدوى في الحفاظ على صحتك لفترة أطول.

كما يوصي بأن يتحدث الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و 69 عامًا مع طبيب حول الخضوع للفحص للكشف عن سرطان البروستاتا.

الرعاية في الستينيات من العمر:
من الشائع أن يواجه الرجال صعوبة في الحفاظ على وزن معتدل مع تقدمهم في السن، ولا يزال من الضروري الاستمرار في ممارسة التمارين والعادات الغذائية الصحية.

ويعاني العديد من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا أيضًا من درجة ما من السمع أو فقدان البصر، فإذا وجدت أنك تواجه مشكلة في السمع أو الرؤية، فمن الجيد زيارة طبيب الأذن أو طبيب العيون لإجراء فحص.


كما يوصى بفحص تمدد الأوعية الدموية الأبهري البطني، فالرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و 75 عليهم فحص فحص الأبهر البطني.

الرجال مرض السكر السرطان اليوم العالمي للرجال سرطان البروستاتا سن الاربعين اللقاحات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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