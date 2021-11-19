الأرصاد تكشف سبب حالة الطقس السيئ التى تضرب البلاد يومى السبت والأحد

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التبنؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والطقس السيئ يومي السبت والأحد الموافق (20 - 21) نوفمبر 2021.

وكشف مدير مركز التبنؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن سبب حالة الطقس السيئ التي ستضرب البلاد، قائلًا: "يؤثر علينا منخفض سطحي يصاحبه حوض بارد متعمق في طبقات الجو العليا يؤدي إلى سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط الرياح على فترات متقطعة".

وأضاف "شاهين"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ستسقط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الوجه البحري تصل خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء وشمال الصعيد كما تمتد فرصة الأمطار المتوسطة على منطقة خليج السويس يوم الأحد.

ونصح الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التبنؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين، بارتداء الملابس الشتوية خلال الأيام المقبلة، وذلك بسبب الانخفاض فى درجات الحرارة الذى تشهده البلاد خلال الساعات المقبلة، تزامنًا مع تعرض البلاد لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية.

كما ناشدت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين، متابعة النشرة الجوية التي تصدرها الهيئة، للتعرف على أماكن الأمطار وفرصها خلال الساعات المقبلة، فضلا عن مناشدة السائقين توخي الحذر أثناء القيادة بسبب الأمطار الغزيرة المتوقع أن تتعرض لها البلاد خلال الساعات المقبلة بكافة أنحاء الجمهورية.

يُجدر الإشارة إلى أن يوم الخميس شهد استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء، حيث انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، حار على جنوب الصعيد، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخرة.