الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

عالم

بوتين: يجب أن يكون لمجموعة بريكس تأثير أكبر على مستوى العالم

بوتين
بوتين

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،  إن دور مجموعة بريكس التي تضم (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) يجب أن يكون أكثر أهمية على مستوى العالم.


ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية عن بوتين قوله في الاجتماع الموسع لمجلس وزارة الخارجية "في الشؤون الدولية، يجب أن يكون دور بريكس بارزا أكثر وأن يلبي الإمكانات المتزايدة للدول الأعضاء".


وأشار بوتين إلى أن بريكس "تغطي أكثر من 40 % من سكان العالم وأكثر من ربع مساحة اليابسة على كوكب الأرض".


وأكد أن موسكو ستواصل المشاركة بنشاط في تطوير كل من بريكس ومنظمة شنغهاي للتعاون.


وشدد الرئيس الروسي على أن "الخطوات الملموسة ينبغي أن تعمق الشراكة داخل منظمة شنغهاي للتعاون. فهي واحدة من أكثر المحاور تأثيرا في العالم متعدد الأقطاب، وهيكل دولي متعدد الأقطاب يسهم في ضمان الاستقرار والنمو الاجتماعي والاقتصادي المستدام في منطقة أوراسيا".


وأضاف: "من مصلحتنا ضمان قيام الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون بتنسيق أنشطة السياسة الخارجية بشكل أوثق، لا سيما في الأمم المتحدة، وكذلك في المنتديات الدولية الأخرى".

 

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، إن المناورات العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "الناتو" في البحر الأسود تمثل "استفزازًا"، وذلك خلال مكالمة هاتفية لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، بحسب ما ذكرت "فرانس برس".

 

وأوضح الكرملين، في بيان، أن بوتن تناول خلال المكالمة مع ماكرون "الطبيعة الاستفزازية للمناورات واسعة النطاق التي تجريها الولايات المتحدة وبعض حلفائها في البحر الأسود من شأنها تصعيد التوتر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي".

 

وتأتي تصريحاته الأخيرة على خلفية التوترات المتزايدة حول النزاع في أوكرانيا، والتي تفاقمت أيضًا منذ ضم روسيا لشبه جزيرة القرم عام 2014.

 

يأتي هذا فيما أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، آنا ماليار، عن استعداد الجيش الأوكراني للدفاع عن البلاد دائمًا، وذلك على خلفية المزاعم حول تنامي نشاط القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية.

 

وقالت نائبة الوزير في حديث لقناة ICTV: "مهما كانت تقييماتنا العلنية لتحشد القوات (الروسية)، فإن الجيش الأوكراني الآن في حالة تأهب دائم ومستعد للدفاع والتصدي للهجمات".

 

وأضافت: "واليوم نحن مستعدون ليس فقط للتصدي لتوغل واسع النطاق، بل وللاستيلاء على مواقع البنية التحتية الحيوية. وإذا تحدثنا عن الاستعداد، فإننا بحالة الاستعداد القتالي على مدار الساعة".

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