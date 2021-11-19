إجراءات احترازية جديدة فى ألمانيا لمواجهة الارتفاع فى إصابات كورونا

أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل موافقتها على حزمة جديدة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا فى ظل الارتفاع الكبير فى معدل الاصابات.



وقالت ميركل - في مؤتمر صحفي - إن "العديد من الإجراءات التي نعلنها اليوم لم تكن ضرورية إذا تلقى عدد أكبر من الناس التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا"



وتتضمنت حزمة الإجراءات الاحترازية المعلنة تقييد الحياة العامة بالنسبة لغير المتلقين للقاح كورونا فى المناطق التى يزيد فيها نسبة المرضى الذين يحتاجون لدخول المستشفيات.



وأضافت المستشارة الألمانية أن الحكومة تعتزم فرض التطعيم الألزامي على الأطقم الطبية فى المستشفيات، بالإضافة إلى استمرار إجراء الاختبارات الخاصة بفحص الإ1صابة بفيروس كورونا.



يشار إلى أن العديد من المقاطعات الألمانية قد بدأت - بالفعل - في فرض المزيد من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار العدوى، ومن بينها إظهار بطاقات التطعيمات الخاصة بالفيروس، والتي تبين ما إذا كان الشخص قد تعافى مؤخرا من الإصابة بالفيروس أو أنه متلقى للقاح، وذلك من أجل الدخول للمحال العامة والمطاعم وغيرها من أماكن الترفيه المغلقة مثل المسارح والسينمات.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.