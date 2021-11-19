رئيس «روبرت كوخ»: حالة وباء كورونا بألمانيا «قاتمة ولم يسبق لها مثيل»

وصف رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية لوثار ويلر، حالة جائحة كورونا في ألمانيا بأنها "قاتمة ولم يسبق لها مثيل".



واضاف ويلر - في تصريح أن عدد الإصابات الجديدة الفعلية ثلاثة أضعاف العدد المسجل رسميًا، مشيرا إلى أنه لأول مرة، بلغ معدل انتشار العدوى أكثر من 60 ألف إصابة جديدة.



وذكر ويلر - في خطاب غاضب عاطفي رسم صورة دراماتيكية لوضع كورونا في ألمانيا - أن عدد الإصابات الجديدة يرتفع بشكل حاد، ووفقًا لويلر ، فهو أعلى بكثير مما هو معروف، لافتا الى انه يمكن توقع حدوث مئات الوفيات كل يوم قريبًا.



وقال ويلر - في نقاش عبر الإنترنت مع رئيس الوزراء السكسوني مايكل كريتشمر أمس - "إن قلة تسجيل الأرقام الحقيقية آخذة في الازدياد".



وأضاف أنه مقابل كل 50 ألف إصابة؛ يتم تسجيلها كل يوم "هناك ضعف أو ثلاثة أضعاف هذا العدد على الأقل".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس، و بداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد- 19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس و قلة توافر اللقاحات المضادة له.