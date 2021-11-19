وزير قطاع الأعمال: الانتهاء من مشروع التحول الرقمى خلال ديسمبر المقبل

كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، عن أنه سيتم الانتهاء من ٩٥% من مشروع التحول الرقمي بالشركات خلال شهر ديسمبر المقبل.

وأضاف "توفيق" في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هناك بعض الشركات المؤهلة لتطبيق منظومة التحول الرقمي، حيث تمثل تلك الشركات 90% من أصل 63 شركة.



وأشار الوزير إلى أنه سيتم تطبيق ذات الأعمال التي أجريت في المشروعات السابقة على 90% من أصل 63 شركة، إلى جانب أن هناك 65 شركة سيتم البدء في أعمال التشغيل والتركيب فيها، موضحًا على سبيل المثال أنه عند الانتهاء من أعمال مشروع التحول الرقمي في شركة المحلة الكبرى سيتم تطبيق ذات الاعمال على غرارها في 9 شركات آخريين.

وأكد أن الشهر القادم سيتم الانتهاء من 95% من المشروع، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من الاستضافة والتي ستكون في مركز فودافون، حيث يحتاج هذا المشروع إلى مركزين، من بينهم مركز رئيسي تم الانتهاء منه والآخر مركز احتياطي والذي سيتم التعاقد معه، وبذلك ستكون انتهت الشركات من تنفيذ المشروع.

وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع عقود تدشين مركز بيانات للشركات التابعة، بين شركة فودافون وفايبرمصر، ضمن برنامج التحول الرقمي.

ويستهدف برنامج التحول الرقمي للشركات القابضة و التابعة تحسين وميكنة نظم العمل ، و ذلك من خلال برامج تخطيط و إدارة موارد الشركات ERP في 63 شركة قابضة و تابعة، والتي تعد رائدة .

وتشمل تحول جذري وشامل في كافة محاور التشغيل وهي: المالية والمشتريات والمخازن والمبيعات والموارد البشرية والإنتاج.