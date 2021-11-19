«التحدى».. وثائقى يستعرض الشهادات الدولية عن الإنجازات المصرية فى عهد السيسى (فيديو)

عرض الفيلم الوثائقى "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، المذاع على قناة دى إم سى، الشهادات التى قيلت عن الإنجازات المصرية شهادة كل من ميشيل دن الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، وثيودور أي ديوتش سياسى ونائب أمريكى خلال كلمته بأحدى الاجتماعات الكبرى، وكذلك جانب من كلمة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حديثه بإحدى اللقاءات التليفزيونية الدولية.

وجاء فى البرومو الخاص بفيلم "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، جانب من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والذى تحدث فيها معلقا على دور مصر من أجل التوسط والوصول إلى هدنة فى قطاع غزة، كذلك عرض تقديم مواطن فلسطيني الشكر إلى الرئيس السيسي عن الإنشاءات التي تحدث فى قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة وإعادة بناء القطاع، حيث وصفه بـ"البطل الملهم".

كما عرض الوثائقي لقطات من ثورة 30 يونيو، وانحياز القوات المسلحة للشعب المصرى، وعرضت لقطات أيضا من إعلان خارطة الطريق في 3 يوليو 2013.

وعرض الفيلم الوثائقى أيضا لقطات عن كيف غطت وسائل الإعلام العالمية ثورة 30 يونيو، وكيف تحدثت عن الرئيس عبد الفتاح السيسى وشجاعته ووقوفه بجانب الشعب المصرى في ثورته.

وعرض الفيلم الوثائقى، أبرز المعلومات عن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ مولده حتى رئاسته لمصر، وأبرز الإنجازات التي حققها.

وتضمن الفيلم الوثائقى أبرز التصريحات للرئيس عبد الفتالح السيسى الذى يكشف من خلالها مدى حبه لمصر والشعب المصرى.