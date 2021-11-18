الجمعة 19 نوفمبر 2021
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مصر

«التحدي.. شهادات بعيون الآخرين».. وثائقي يرصد إنجازات الرئيس السيسي (فيديو)

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

عرض الفيلم الوثائقى "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، المذاع على قناة دى أم سى، لقطات من ثورة 30 يونيو، وانحياز القوات المسلحة للشعب المصرى، وعرضت لقطات أيضا من إعلان خارطة الطريق في 3 يوليو 2013.

وعرض الفيلم الوثائقى أيضا لقطات عن كيف غطت وسائل الإعلام العالمية ثورة 30 يونيو، وكيف تحدثت عن الرئيس عبد الفتاح السيسى وشجاعته ووقوفه بجانب الشعب المصرى في ثورته.

وعرض الفيلم الوثائقى، أبرز المعلومات عن الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ مولده حتى رئاسته لمصر، وأبرز الإنجازات التي حققها.

وتضمن الفيلم الوثائقى أبرز التصريحات للرئيس عبد الفتالح السيسى الذى يكشف من خلالها مدى حبه لمصر والشعب المصرى.

وجاء من ضمن الشهادات التى قيلت عن الإنجازات المصرية شهادة كل من ميشيل دون الباحثة فى برنامج الشرق الأوسط فى مؤسسة كارنيجى، وثيودور أي ديوتش سياسى ونائب أمريكى خلال كلمته بأحدى الاجتماعات الكبرى، وكذلك جانب من كلمة الملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشمية، خلال حديثه بإحدى اللقاءات التليفزيونية الدولية. 

كما جاء فى البرومو الخاص بفيلم "التحدى.. شهادات بعيون الآخرين"، جانب من كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن والذى تحدث فيها معلقا عن دور مصر من أجل التوسط والوصول إلى هدنة فى قطاع غزة، كذلك عرض تقديم مواطن فلسطيني الشكر إلى الرئيس السيسي عن الإنشاءات التي تحدث فى قطاع غزة بعد الغارات الإسرائيلية الأخيرة وإعادة بناء القطاع، حيث وصفه بـ"البطل الملهم".

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«التحدي.. شهادات بعيون الآخرين».. وثائقي يرصد إنجازات الرئيس السيسي (فيديو)

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