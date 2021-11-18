مجلس الأمن يطالب الحوثيين الانسحاب الفوري من مبنى السفارة الأمريكية

دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم، جماعة الحوثي إلى الانسحاب الفوري من مبنى السفارة الأمريكية في صنعاء.

كما دعا مجلس الأمن، في بيان مساء اليوم جماعة الحوثي الإفراج عن المحتجزين في مبنى السفارة الأمريكية بصنعاء والتي اقتحمتها الجماعة مؤخرًا، بحسب قناة "العربية"، مشددًا على إدانته الاستيلاء الحوثي المستمر على مبنى السفارة الأمريكية.

تفاصيل اقتحام السفارة الأمريكية بصنعاء

اقتحمت مليشيات الحوثي السفارة الأمريكية بصنعاء، في العاشر من الشهر الجاري بعد حملة اعتقالات واسعة لعشرات اليمنيين من موظفي وحراس السفارة بصنعاء كما قاموا بنهب معدات السفارة ومحتوياتها.

قبلها بأيام اعتقلت مليشيات الحوثي ثلاثة من موظفي السفارة الأمريكية بصنعاء، بعد اختطافها في أكتوبر الماضي 22 آخرين معهم يعملون ضمن طاقم الحراسة، الذي ظل يحرس مبنى السفارة.

وتم إغلاق السفارة الأمريكية في صنعاء مطلع العام 2014، بعد أن استولى الحوثيون على العاصمة، لكن بعض الموظفين اليمنيين استمروا في العمل من المنزل أو كحراس أمن للمباني، قبل أن تعتقلهم المليشيات.

التحالف العربى: إعادة الانتشار بساحل اليمن الغربى

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية فى اليمن، الاثنين، أن إعادة انتشار القوات المشتركة بالساحل الغربي، قرار عسكري لقيادة القوات المشتركة للتحالف، لموائمة الاستراتيجية العسكرية في اليمن.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، إن إعادة انتشار قوات التحالف العسكرية والقوات اليمنية التابعة للحكومة اليمنية بمنطقة العمليات، جاءت ضمن خطط عسكرية من قيادة القوات المشتركة للتحالف لتتناسب مع الاستراتيجية العسكرية لدعم الحكومة اليمنية في معركتها الوطنية على الجبهات كافة.

أضاف أن القوات المشتركة بالساحل الغربي نفذت الخميس الماضي، إعادة انتشار قواتها العسكرية بتوجيهات من قيادة القوات المشتركة للتحالف، وقد اتسمت عملية إعادة الانتشار بالانضباطية والمرونة بحسب ما هو مخطط له وبما يتماشى مع الخطط المستقبلية لقوات التحالف".

وجاءت تصريحات المتحدث العسكري باسم التحالف العربي بعد أيام من الجدل الذي أثاره الانسحاب المفاجئ لقوات يمنية من محيط محافظة الحديدة، دون علم الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.