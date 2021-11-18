ندوة لـ«طلاب من أجل مصر» تزامنا مع الإنتخابات الطلابية بجامعة الوادى الجديد

نظمت أسرة “طلاب من أجل مصر”بجامعة الوادى الجديد، اليوم الخميس، فعاليه كبرى لأعضائها بكلية الزراعة، تزامنًا مع إنطلاق انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، تحت رعاية الأستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد.

حضر الندوة الأستاذ الدكتور أحمد سيد حرباوى نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب، والمنسق العام لأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وعمداء ووكلاء الكليات السبع وأعضاء اللجنة العليا لأسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة ولفيف من السادة أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإدارى والعاملين وطلاب الجامعة

وفي مستهل الندوة ألقى الأستاذ الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومنسق عام أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة كلمته موضحًا أهمية أسرة طلاب من أجل مصر ودورها المحورى والفعال فى الحياة الجامعية للطلاب، وذكر أن أسرة طلاب من أجل مصر تمثل الوقود والقوة الدافعة لمختلف الأنشطة الطلابية بالجامعة.

وشجع "حرباوي" الطلاب على المشاركة في مختلف الأنشطة الطلابية موضحًا أن الأنشطة الطلابية لا تقل أهمية عن العملية التعليمية بل أنها تلعب دورًا كبيرًا فى تشكيل شخصية الطالب وتجهيزه ليصبح مواطنًا صالحًا، مُدربًا ومسلحًا بالعلم والمعرفة والثقافة ومشبعًا بقيم الولاء والإنتماء لوطنه الغالى، جاهزًا للمشاركة فى بناء و رقي الوطن من أجل تحقيق التنمية المستدامة 2030 .

وعرضت الندوة فيديو تعريفي يوثق تاريخ الحركة الطلابية فى الجامعات المصرية ودورها الفعال فى الحياة المصرية.

وألقى الطالب أحمد عادل، منسق الأسرة من الطلاب، كلمة أوضح فيها أهم أهداف الأسرة ودورها في التواصل مع زملائهم وإعداد الطلاب ثقافيًا واجتماعيًا ورفع الوعي المجتمعي لدى الطلاب وتأهيلهم للمشاركة بالأنشطة الطلابية وتنظيم العديد من الفعاليات داخل الجامعة وخارجها.

وبعد انتهاء الندوة تجمع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس أمام مبنى الإختبارات الإلكترونية بمقر الجامعة، لالتقاط الصور التذكارية، قبل أن يتوجه الطلاب إلى مقار كلياتهم لسحب استمارات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية ملتزمين بالنظام والهدوء فى ظل إجراءات إحترازية كاملة.