221 طالب يتقدمون لانتخابات «الاتحادات الطلابية» بجامعة الوادى الجديد

أعلن الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادى الجديد، أنه تم فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، اليوم الخميس، حيث قام 221 طالبًا بسحب وتقديم الاستمارات لانتخابات الاتحادات الطلابية بكليات الجامعة السبع استعدادًا لخوض الانتخابات.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد حرباوى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه سوف يتم إعلان الكشوف المبدئية، يوم الأحد، على أن تبدأ تلقي الطعون يوم الإثنين، وفحصها يوم الثلاثاء الموافق 23 نوفمبر.

وتابع: سوف يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الأربعاء المقبل الموافق 24 نوفمبر، لتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم الخميس، وتنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر، وتجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين 29 نوفمبر.

وأضاف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه ستجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، فى حين تُجرى انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر ديسمبر.

وتختتم اعمال انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة، بحضور الاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء اتحادات الطلاب بالكليات بإشراف ادارة الشئون القانونية بالجامعة.