الجمعة 19 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر الريال السعودي، اليوم الجمعة، 19 نوفمبر 2021 تذبذبا طفيفا فى البنوك المصرية والعاملة في السوق المصري، حيث سجل الريال السعودي في البنك المركزي 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، فى حين سجل سعر الريال السعودي فى البنك الأهلي المصري 4.18 جنيه للشراء، مقابل 4.18 جنيه للبيع.
 

سعر الريال في بنك القاهرة 

وفي بنك القاهرة سجل سعر الريال السعودي 4.18 للشراء، و 4.19 للبيع، وفي بنك مصر شهد الريال السعودي استقرارا نسبيا فقد سجل 4.18 جنيه للشراء، و 4.19 جنيه للبيع. 

 

سعر الريال السعودي في الإسكندرية

وعن آخر الإحصائيات كما رصدها "الدستور"، سجل الريال السعودي فى بنك كريدي أجريكول مصر 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل الريال في بنك الإسكندرية 4.15 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

 

استقرار سعر الريال السعودي فى بنك بلوم 

 واستقر سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، أما في بنك بلوم سجل الريال 4.17 للشراء، و4.17 للبيع.


تذبذب سعر الريال السعودي فىcib

كما شهد سعر الريال السعودي تذبذبا طفيفا فى بنك CIB وسجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، كما سجل سعر الريال في المصرف المتحد نحو 4.03 للشراء و4.20 للبيع.
 
وعن الريال السعودي فى بنك HSBC  نحو 4.13 للشراء و 4.17 للبيع، وفى بنك البركة 4.15 للشراء، 4.20 للبيع.

 

الأسهم السعودية 

واصل سوق الأسهم السعودية، تراجعه فى نهاية تعاملات الأسبوع، للجلسة الثالثة على التوالي وسط تراجع عدد كبير من الأسهم ومنها القيادية.

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