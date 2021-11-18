تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

شهد ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 3600 طن تشمل: 300 طن رمل و750 طن نترات و2550 طن أسمنت .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30694 طن تشمل: 3051 طن قمح و 880 طن خشب زان و 2600 طن ابلاكاش و 1784 طن عدس و 3907 طن فول و 1950 طن حديد و 2500 طن خرده و 10072 طن ذرة و 350 طن كسب عباد و 3600 طن سكر .

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 1896 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بصل أخضر وبطاطا وملوخية وورق عنب وبطاطس وفاصوليا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (ريحان و برسيم و فول و بصل و ثوم و زيتون و سمسم و شمر و شيح و فلفل) وفواكه (بلح و رمان و فراولة) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والأردن والسعودية وفرنسا وإنجلترا ونيوزلاندا وكرواتيا وأمريكا وألمانيا ومالطا وفيتنام وسريلانكا وسنغافورة .

بينما بلغ عدد الحاويات الواردة 490 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 744 حاوية مكافئة.

فيما وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 100303 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 69065 طنا.

كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2572 طن قمح متجهين إلى صوامع بنى سويف وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4253 شاحنة رغم هطول الأمطار الغزيرة في شوارع وميادين محافظة دمياط.