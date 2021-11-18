الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شكري يجتمع بنظرائه من اليونان وقبرص وفرنسا.. غدًا

شكري
شكري

يتوجه وزير الخارجية سامح شكري، غدا الجمعة، إلى العاصمة اليونانية "أثينا"، للمشاركة في الاجتماع الوزاري الذي يضم وزراء خارجية كلاً من مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

وأوضح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن هذا الاجتماع الوزاري يعقد في ظل توافق الرؤى الاستراتيجية التي تجمع بين الدول الأربع.

وسيتناول الاجتماع القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وسبل تطوير علاقات مصر بالاتحاد الأوروبي، ودفع التعاون في ملفات الطاقة، ومواجهة ظاهرة التغير المناخي، والهجرة، وذلك في إطار التنسيق الوثيق المستمر بين مصر واليونان وقبرص وفرنسا.

شكرى وزير الخارجية أثينا قبرص اليونان فرنسا

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