طوارئ بالغربية استعدادًا لموجة الطقس السيئ.. ورحمى: "لا تعليق للدراسة"

أعلنت محافظة الغربية عن رفع حالة الطوارئ القصوى خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع توقعات الأرصاد بسوء حالة الطقس، فى حين أكد المحافظ الدكتور طارق رحمي، أنه لن يتم تعليق بالدراسة.

وأعلن محافظ الغربية أن السبت والأحد أيام دراسة عادية داخل المدارس والجامعات على مستوى مدن ومراكز وقرى المحافظة، مؤكدًا أن المحافظة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمواجهة التقلبات الجوية مع رفع حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لأي طارئ، وسيتم انتشار سيارات شفط المياه في مختلف مدن وقرى المحافظة للتعامل بشكل فوري مع أي أمطار.

من ناحية أخرى، اجتمع محافظ الغربية مساء اليوم، مع رؤساء الشركات المسئولة عن تنفيذ مشاريع الرصف بمدن المحافظة وفقاً للخطة الاستثمارية الجديدة “2021- 2022”، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء.

وعرض المحافظ مجموعة من الخطوات التي سيتم الالتزام بها لتنفيذ خطة الرصف الجديدة وفق آلية منظمة للعمل تعتمد في المقام الأول على خطة زمنية محددة تشمل مراحل الرصف المتعددة وتوقيتات إنهائها، ذلك إلى جانب مراعاة عدة نقاط محورية أهمها وضع أولويات للشوارع المحورية ذات الأهمية والتي يتم تحديدها وفقاً للمعاينات المباشرة من أرض الواقع، بالإضافة إلى التنسيق التام مع الخمس مرافق “الصرف ،المياه، الكهرباء، الاتصالات والغاز” قبل البدء في التنفيذ بـ ٤٨ ساعة على الأقل للتنسيق قبل القشط وإعادة الرصف .