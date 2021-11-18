19 وفاة 3739 ألف إصابة جديدة بكورونا فى الأردن

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء الخميس، تسجيل المملكة 19 حالة وفاة و 3739 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 1462 في العاصمة عمان، وذلك خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان الصحة الأردنية فإن إجمالي الوفيات في الأردن جراء الفيروس 11310 وفيات بالفيروس.

كانت المملكة الأردنية سجلت منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020 الماضي، 11,291 وفاة و901,999 إصابة بالفيروس.

وأجرت وزارة الصحة الأردنية 11,596,192 فحصا مخبريا للكشف عن إصابات كورونا.

وبلغ مجموع حالات كورونا النشطة في المستشفيات المخصصة لعلاج كورونا في المملكة الأردنية، حتى أمس الأربعاء، 33,506 حالة.