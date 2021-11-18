«الشعب الجمهورى» بالقليوبية يطلق البرنامج التدريبى الأول للتواصل الجماهيري

بدأت أمانة القليوبية لحزب الشعب الجمهورى، اليوم الخميس، البرنامج التدريبى الأول لشهر نوفمبر ضمن فعاليات أمانة التثقيف والتدريب وحث المجتمع على التواصل المجتمعى والجماهيرى، وذلك للوصول الى أعلى حالات الجودة المجتمعية للأفراد والمؤسسات وإرساء مبدأ الوعى الكامل للشباب من الجنسين بحضور نخبة من المدربين المعتمدين وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالقليوبية.

وقال الحسين عبد الفتاح أمين حزب الشعب الجمهورى بالقليوبية، إن فعاليات التدريب ستكون مستمرة وتنتقل إلى جميع مراكز المحافظة للوصول إلى الشباب وتيسيرا عليه كما سيشارك عدد كبير من الشباب خلال الدورة التدريبية الحالية والممتدة لدورات أخرى على مدار الشهور القادمة.

وأضاف "الحسين عبد الفتاح"، أن البرنامج التدريبى الأول لحزب الشعب الجمهورى بالقليوبية سيتضمن أربعة دورات على مدار أسبوعين حتى نهاية الشهر وذلك للتواصل مع أكبر عدد ممكن من المواطنين والطلاب، وستكون كل الدورات ضمن البرنامج مجانية.

وقال المهندس مصطفى أبو حجر الأمين المساعد وأمين شئون التنظيم والعضوية، إن الحزب بالقليوبية لديه خطة كاملة للتدريب والتثقيف السياسي عن شهر نوفمبر وسيكون العنوان الرئيسى لكل الدورات والمحاضرات "التهديدات أو التحديات والمخاطر التي تحاك بالدولة المصرية ".

وتابع المهندس مصطفى أبو حجر، تم تقسيم هذا الموضوع إلي عدد أربع محاضرات، بواقع محاضرتين كل اسبوع في الفترة من 15 : 30 نوفمبر بقاعة مجمع خدمات المرأة بالقليوبية بجوار نادي بنها الرياضي و المحاضرين فيها هم الدكتور علي محمد جندية أمين التدريب و التثقيف السياسي بالمحافظة تحت عنوان التحديات الإقليمية التي تواجه الدولة المصرية .

وأوضح المهندس مصطفى أبو حجر، أن المحاضرة الثانية سيلقيها الدكتور إيهاب صبري مساعد أمين التدريب و التثقيف السياسي بالمحافظة تحت عنوان التحديات الأقتصادية التي تواجه الدولة المصرية، والمحاضرة الثالثة يلقيها الدكتور هاني محمد زكريا أمين الشباب بالمحافظة تحت عنوان حروب الجيل الرابع ، والمحاضرة الرابعة تلقيها الدكتورة فاتن محمد خربوش أمينة المرأة بالمحافظة تحت عنوان "مبادرة حياة كريمة تطوير الريف المصري والقليوبية نموذجا.

حزب الشعب الجمهوري -أمانة القليوبية

حزب الشعب الجمهوري -أمانة القليوبية

حزب الشعب الجمهوري -أمانة القليوبية

حزب الشعب الجمهوري -أمانة القليوبية