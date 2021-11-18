المملكة المتحدة: تسجيل أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت المملكة المتحدة تسجيل 46 ألفا و807 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

أضافت السلطات في لندن، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية الخميس، أنه تم تسجيل 199 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس، وذلك بعد 28 يوما من الإصابة به.

أوضحت الشبكة أن أكثر من 33 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا أمس ليصل المجموع إلى 50 مليونا و679 ألف شخص.

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.