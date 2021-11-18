الخميس 18 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

المملكة المتحدة: تسجيل أكثر من 46 ألف إصابة جديدة بكورونا

كورونا في المملكة
كورونا في المملكة المتحدة

أعلنت المملكة المتحدة تسجيل 46 ألفا و807 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

أضافت السلطات في لندن، حسبما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية الخميس، أنه تم تسجيل 199 حالة وفاة أخرى مرتبطة بالفيروس، وذلك بعد 28 يوما من الإصابة به.

أوضحت الشبكة أن أكثر من 33 ألف شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لكورونا أمس ليصل المجموع إلى 50 مليونا و679 ألف شخص.

قالت منظمة الصحة العالمية إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توافر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

المملكة المتحدة كورونا بريطانيا فيروس كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

«دولة الخيمة».. قراءة فى كف ليبيا خلال ٤٢ عامًا

الأكثر قراءة

رابط تسجيل لقاح كورونا من موقع وزارة الصحة الرسمى

مهندسون وفنيون وإداريون وأطباء.. وظائف شاغرة بشركات البترول

بـ6 ملايين جنيه.. النقض تُلزم محمد رمضان بتعويض أسرة الطيار أشرف أبواليسر

تحذير من الأرصاد.. أمطار غزيرة على 16 محافظة خلال ساعات

الأمير تشارلز من الأهرامات: «من يشرب مياه النيل يعود مرة أخرى لمصر»

«أمطار ورياح».. «الأرصاد» تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى السبت المقبل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الطائفية وتوظيف التاريخ «١- ٢»

عبد الرحيم طايع

حديث الجنس والمخدرات والمال

مؤمن المحمدي

يا خرابي يا عرابي

عفاف السيد

الأمثال الشعبية.. عصير حكمة المصريين وتناقضهم وحبهم للحياة

أسماء محفوظ

وقوع البلاء ولّا انتظاره؟

محمد نجم

هل القمة الأمريكية- الصينية هى بداية حل أزمات العالم؟

جلال حمام

ميزان «نوبل» المائل!

مدحت بشاى

كنيستنا المصرية وإعلام التنوير

صور

جنازة النائب أحمد زيدان

فرحة الهدف الأول لمنتخب مصر فى الجابون

الدستور فى غرفة ملابس المنتخب

محطة تل أبيب

المزيد

إيران تتجسس على وزير الجيش الإسرائيلى .. ما دور عامل النظافة؟

أبوردينة: حكومة إسرائيل الحالية تمادت في عمليات القتل وجرائم الحرب

الجامعة العربية تُدين ارتكاب الاحتلال جرائم الاغتيال بحق الفلسطينيين