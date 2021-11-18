وفيات وإصابات كورونا تواصل الارتفاع في مختلف دول العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء "كوفيد -19" عالميًا.

وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

آسيويا، في بنجلاديش، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 244 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى مليون و573 ألفا و458 إصابة. كما سجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 6 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 27 ألفا و 940 وفاة.. حسب بيانات وزارة الصحة.

وفي إيران، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 5882 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و 63 ألفًا و775 إصابة.

كما أفادت وكالة أنباء "إرنا نيوز" عبر موقعها الإلكتروني نقلا عن وزارة الصحة بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 128 ألفًا و 634 حالة عقب تسجيل 103 وفيات جديدة على مدار أمس.

وأعلنت السلطات الصحية في أذربيجان 2124 إصابة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى 568 ألفًا و 89 مصابًا على مستوى البلاد. وأفادت وكالة أنباء (تريند) الأذرية، نقلًا عن مجلس الوزراء، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 7 آلاف و551 حالة وفاة عقب تسجيل 27 وفاة جديدة على مدار أمس. وأضافت أيضًا أن عدد المتعافين من المرض بلغ حاليًا 568 ألفا و 89 شخصًا فور تسجيل 2669 حالة تعافي جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت فيتنام تسجيل 10 آلاف و 223 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي حصيلة الإصابات في الموجة الحالية إلى مليون و 65 ألفا و 496 حالة. وسجلت البلاد 139 حالة وفاة جديدة اليوم، مما يرفع إجمالي حصيلة الوفيات، منذ بدء الجائحة في البلاد إلى 23 ألفا و 476 حالة وفاة.

وفي سنغافورة، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1964 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و 6 حالات وفاة ناجمة عن الإصابة بالفيروس. وذكرت الوزارة أنه بذلك يكون إجمالي عدد المصابين بالفيروس التاجي منذ بدء الجائحة قد ارتفع إلى 246 ألفا و 853 إصابة، في حين وصلت الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 625 وفاة.

كما أعلنت وزارة الصحة في تايلاند عن تسجيل 6901 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 55 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 15 ألفا و 262 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 20 ألفا و 160 حالة وفاة على مستوى البلاد، بحسب بيانات وزارة الصحة.

في أوروبا، في المملكة المتحدة، سجلت وزارة الصحة 199 حالة وفاة، و46 ألفا و 807 حالة إصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة أكثر من 9 ملايين و600 ألف حالة والوفيات 164 ألفا و960 حالة وفاة.

وفي إيطاليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10 آلاف و638 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و69 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة إلى 4 ملايين 876 ألفا و 238 إصابة والوفيات إلى 132 ألفًا و620 حالة وفاة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء (آكي) الإيطالية.

وفي البرتغال، سجلت وزارة الصحة ألفان و398 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية الجائحة إلى مليون و 055 ألفا و 650 إصابة، كما سجلت 12 وفيات خلال الـ24 ساعة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 18 ألفا و 295 حالة وفاة، وفقا لصحيفة بورتوجال نيوز.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 65 ألفا و371 إصابة جديدة بكورونا ليبلغ الإجمالي 5 ملايين و195 ألف و321 حالة إصابة، كما سجلت 264 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 98 ألفا و274 حالة.

وفي إسبانيا، سجلت وزارة الصحة 4 آلاف و171 إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 مليونا و67 ألفا و712 حالة، كما تم تسجيل 37 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 87 ألفا و775 حالة.

وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 7317 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 861 ألفًا و 158 إصابة وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية، في نسختها باللغة الإنجليزية، نقلًا عن المنظمة الوطنية للصحة العامة، بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 17 ألفًا و 75 حالة عقب تسجيل 63 وفاة جديدة على مدار أمس.

وفي جارتها قبرص، سجّلت السلطات الصحية 346 إصابة خلال اليوم الأخير، دون تسجيل وفيات مرتبطة بـ"كوفيد-19"، ليقف إجمالي الوفيات المرتبطة بالفيروس عند 588 حالة، فيما ارتفع وصل العدد التراكمي للإصابات إلى 128 ألفا و 354 إصابة.

أما في صربيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3219 إصابات جديدة بفيروس كورونا و 55 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 225 ألفًا و 242 إصابة والوفيات إلى 11 ألفًا و 62 حالة وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وأعلنت السلطات الصحية في رومانيا تسجيل 3076 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين إلى مليون و 755 ألفًا و 179 مُصابًا على مستوى البلاد. وذكرت وزارة الصحة الرومانية، في بيان لها أوردته صحيفة "رومانيا جورنال"، أن حصيلة الوفيات في البلاد ارتفعت إلى 45 ألفًا و 343 حالة وفاة عقب تسجيل 332 وفاة جديدة على مدار أمس. كما أشارت إلى أن إجمالي عدد المتعافين من المرض بلغ الآن مليون و 613 ألفً و 583 شخصًا على مستوى البلاد.

وفي الأمريكتين، سجلت وزارة الصحة الأمريكية 88 ألفا و140 حالة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 47 مليونا و390 ألفا و239 حالة، كما تم تسجيل 1088 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 766 ألفا و206 حالة.

وفي كندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2401 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و765 آلاف و164 حالة، كما سجلت 26 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 29 ألفا و485 حالة.

فيما أعلن المجلس الوطني لأمانات الصحة في البرازيل وفاة 259 شخصا وإصابة 9 آلاف و766 آخرين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات المسجلة هناك حتى اليوم إلى 611 آلاف و851 حالة، وإجمالي الإصابات إلى 21 مليون و977 ألفا و661 إصابة.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل ألفان و 283 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 مليون و847 آلاف و243 حالة، كما سجلت 162 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 291 ألفا و241 حالة.

وإفريقيًا، في جنوب إفريقيا، سجلت السلطات الصحية 566 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، و11 حالة وفاة جديدة،لتبلغ الحصيلة التراكمية الإصابات المسجلة في البلاد منذ بداية الجائحة مليونين و 820 ألفا و 514 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 89 ألفًا و 515 حالات وفاة، بحسب بيانات وزارة الصحة.

وفي كينيا، سجلت وزارة الصحة أنها سجلت 69 حالة إصابة بفيروس "كورونا"، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد حتى الآن إلى 254 ألفا و 543 حالة على مستوى البلاد. وذكرت وزارة الصحة في بيان لها أوردته صحيفة (ذا ستار) الكينية عبر موقعها الإلكتروني أن حصيلة الوفيات توقفت عند 5325 حالة وفاة.