قطار الإجلاء ينقل منكوبي فيضانات كندا.. والجيش الملكي يدعم جهود الإغاثة

أكدت شبكة "سي بي سي" الكندية، أن قطار الإجلاء في كندا غادر في وقت متأخر من الليل وعلى متنه حوالي 200 شخص تقطعت بهم السبل لعدة أيام بسبب الانهيارات الطينية والفيضانات في مقاطعة كولومبيا البريطانية في كندا من هوب إلى فانكوفر.

قال جوناثان أبيكاسيس، المتحدث باسم كانديان ناشونال، إن قطار الإجلاء ينطلق في حالات الطوارئ وصل إلى فانكوفر في حوالي الساعة 10:30 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ يوم الأربعاء.

وتابع أن معظم ركاب القطار كانوا من مقاطعة هوب الواقعة على بعد حوالي 150 كيلومترًا شرق فانكوفر، منذ يوم الأحد.

ويقول أبيكاسيس إن قطار الإجلاء هو نتيجة الجهود المبذولة بين إدارات الطوارئ المختلفة في كندا.

بينما أرجع رئيس وزراء كولومبيا البريطانية جون هورجان السبب في تزايد احتمال حدوث عواصف شديدة مثل تلك التي ضربت مقاطعته إلى أزمات تغير المناخ.

وأشار هورجان إلى تعليق سابق من هيئة البيئة الكندية، وهي الهيئة الحكومية التي وصفت الفيضانات بأنها "حدث واحد كل 100 عام"، وقال: "بينما وصفت وزارة البيئة الكندية هذا الحدث بأنه حدث واحد من كل 100 عام ، فإننا نعلم أن الاحتمالية المتزايدة للعواصف الشديدة ترجع إلى أزمة المناخ".

وتابع: "نحن بحاجة إلى مواصلة بذل المزيد من الجهود للتخفيف من آثارها وبناء مستقبل أنظف يحتاجه كوكبنا".



وعلى جانب آخر، أعلنت القوات المسلحة الكندية تواجدهم في كولومبيا البريطانية للمساعدة في جهود الإغاثة من الفيضانات.

وقالت القوة إن أفرادا إضافيين من سلاح الجو الملكي الكندي هم أيضا في طريقهم من إدمونتون.

وقالت أنيتا أناند، وزيرة الدفاع الوطني الكندية: "أعضاء القوات المسلحة الكندية على الأرض في كولومبيا البريطانية يساعدون في ذلك، ونحن نرسل المزيد من الأعضاء لمساعدة المجتمعات الأكثر تضررًا ، ودعم جهود الإصلاح والتخفيف".