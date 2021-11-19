قبل يومهم العالمي.. لماذا لا يعتني الرجال بأنفسهم بشكل أفضل؟.. أطباء يجيبون

يحتفي العالم غدًا بيوم الرجال، وهو يوم خاص بالرجل يتم الاحتفال به في 19 نوفمبر، حيث كانت البداية في عام 1999 في "ترينيداد وتوباغو"، ثم تحول الاحتفال إلى بقيى العالم .

وإحتفالًا باليوم العالمي للرجال، يعتقد الكثير منهم أنهم يعيشون بصحة جيدة، فعندما يكون الرجال صغارًا، يعتقدون أنهم سيعيشون إلى الأبد، ولن يقف شيء في طريقهم.

- 70% من الرجال لا يهتمون بزيارة الأطباء



ووفقًا لما ذكره الأطباء بموقع " WebMD" الطبي، يعتقد 70% من الرجال بأن زيارة الأطباء لا فائدة منها، فمع تقدم الرجال في السن، يعتقدون بأن صحتهم أفضل ولا يحتاجون لتدخل الأطباء.

أشار الباحثون، أنه عندما يقوم الرجال بأشياء مسيئة عندما يشربون خمور، أويتعاطون المخدرات ، ويعانون من زيادة الوزن ، فإن ذلك يكون له تأثير عليهم.

كما أكد الباحثون، أن طبيعة الرجال "الكتمان" الأمر الذي يجعله لا يبوح بما يشعر به من أمراض ومشاكل صحية، لذا يعد الذهاب للطبيب من الأماكن الغير مفضلة للكثير منهم.

- الأمراض الجنسية الأكثر بحثًا عند الرجال



أوضح بحث جديد نشره موقع "هيلث لاين" الطبي، أن المشكلات الجنسية والتي تتعلق بالعلاقة الحميمية، من أكثر الأمور التي يبحث عنها الكثير من الرجال على مواقع البحث الإجتماعي.

كما ذكر البحث، أن عيادات العجز الجنسي وضعف الانتصاب، من العيادات التي يتردد عليها الكثير من الرجال، وفقًا لما أكده الأطباء.

- أمراض القلب وسرطان البروستاتا.. الأكثر انتشارًا بين الرجال

أكد الاطباء، أن أمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى الإصابة بسرطان البروستاتا من المشكلات الصحية التي تنتشر بين الرجال.

كما يعتبر سرطان البروستاتا هو ثاني أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين الرجال، وذلك وفقًا لما أكدتة “منظمة الصحة العالمية”، حيث أن سرطان البروستاتا يصيب الملايين سنويًا.