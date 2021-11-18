ألمانيا: اجتماع «مجموعة E3+» مع الخليج ساعد على تبادل المعلومات

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، أن المديرين السياسيين لمجموعة E3 + (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا العظمى) والمبعوث الأمريكي الخاص لإيران، عقدوا اجتماعا في العاصمة السعودية الرياض، الخميس، مع مجلس التعاون الخليجي والدول الأعضاء فيه، وكذلك مع مصر والأردن.

وأفاد بيان الخارجية الألمانية بأن وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، أعلنت أن الاجتماع ساعد على تبادل المعلومات حول الوضع السياسي والأمني ​​في المنطقة، بما في ذلك دور إيران.

وناقش الاجتماع، الجولة السابعة المقبلة من المفاوضات بشأن عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل المتبادل لاتفاقية فيينا النووية (JCPoA)، حيث أعاد ممثلو مجموعة (E3 + USA) التأكيد على الأهمية الكبرى لحل تفاوضي سريع وتنفيذه في أوروبا والولايات المتحدة والمنطقة وخارجها.

أشار البيان إلى أن المديرين السياسيين لمجموعة E3 + والمبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران، رحبوا بجهود شركائهم في المنطقة لتخفيف التوتر وتعزيز الحوار في المنطقة.

وأكدوا مجددًا تصميمهم على مواصلة معالجة قضايا الأمن الإقليمي، وناقشوا أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، بما في ذلك استخدام وانتشار الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، والتي أدت إلى هجمات على الشركاء الإقليميين، وأعربوا عن قلقهم وأدانوا هذه الأنشطة المزعزعة للاستقرار.

وشددوا، بحسب البيان، على أن زيادة الحوار الإقليمي والعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل المشتركة الشاملة ستفيد منطقة الشرق الأوسط بأكملها، كما أنه من شأن ذلك أن يتيح المزيد من التعاون الإقليمي والتبادل الاقتصادي ويولد قوة دفع للنمو الاقتصادي والرفاهية لجميع شعوب المنطقة، بما في ذلك إيران.