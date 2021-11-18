الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

سمير الفيل يقرأ واقعنا فى «المعاطف الرمادية»

الكاتب سمير الفيل
الكاتب سمير الفيل

 

يصدر الكاتب سمير الفيل مجموعته الجديدة «المعاطف الرمادية» عن دار غراب للنشر والتوزيع خلال أيام، ويقدم خلالها قراءة دقيقة للواقع المصرى، متأملًا الحياة فى تقلباتها والمصائر فى تحولاتها دون أن يغادر منطقته الشعبية إلا قليلًا.

وحسب الناشر؛ فإن «الفيل» يتأمل علاقات شخصياته، ويقلب البصر فيما حدث من تغيرات فى سلوكهم بعد أن تضاعفت ضغوط الحياة عليهم.

وينصت الكاتب للأصوات التى عبرت بخوف وقلق عن مأزق الحياة الواقعة على جماعات إنسانية مختلفة النوايا ومتنوعة الأهواء، يتوقف طويلًا أمام حالات تقوض الأسرة المصرية عبر الجبر أو الاختيار، متوسلًا بخبرة الحياة بكل تشتتها وانكساراتها وأوجاعها كأنه إرث ينتقل من جيل إلى جيل.

لغة بسيطة تتميز بالعمق والرصانة، وقد تحرر الكاتب بعض الشىء من قيود الواقع، فقدم تجارب تميل إلى الفانتازيا متوسلًا بمشاهد صادقة هى انعكاس للواقع الحى الموارى بالحواديت والحكايات والمرويات الشفاهية.

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