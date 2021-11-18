الخميس 18 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«باب الزوار».. محنة العشرية السوداء فى الجزائر

رواية «باب الزوار
رواية «باب الزوار

 

أصدرت دار العين للنشر رواية «باب الزوار» للكاتب محمد إسماعيل، وهى التجربة الروائية الثانية له بعد «ما حدث فى شنجن» عن الكتب خان، ومن المقرر أن يشارك بها فى الدورة الثالثة والخمسين من معرض القاهرة الدولى للكتاب، التى ستنطلق فى ٢٦ يناير المقبل.

تتناول «باب الزوار» الآثار الاجتماعية التى تركتها العشرية السوداء فى الجزائر وظلال الرعب التى خلفتها هذه السنوات العشر التى أصابت الجزائريين خلال تسعينيات القرن العشرين فى نفوس الجزائريين والمذابح التى تركت إرثًا لا يمحى من ذاكرتهم الجماعية.

ومما جاء فى كلمة الناشر على الغلاف الخلفى لرواية «باب الزوار»: وطن يشتعل منذ سنوات وتأكل ناره أبناءه ما الذى حدا بهذا الزائر ليتمسك به أكثر من سكانه؟ خمسة عشر عامًا مرت على «محسن» مدرس اللغة العربية بالجزائر، هرب خلالها كل ضيوف هذا البلد والكثير من مواطنيه مع بداية العشرية السوداء حتى زوجته تركته يرجع وحده إلى النار.

بين «باهية» التى هربت بابنتها الصغيرة إلى بلجيكا وزوجها «صالح» السكير الذى بقى مع ابنتيه فاطيما ولمياء وبين ذلك المراسل المجهول الذى دأب على كتابة اعترافاته المخيفة لمحسن فى رسائل لا تحمل عنوانًا أو توقيعًا، وفريـال الأمازيغية البريئة التى حملت فوق كاهلها مراثى قومها، حتى قُتلت وقت كان القتل إجراءً يوميًا لا يجذب الأنظار، رحاة كبيرة عركت البلاد لسنوات بين فكيها.

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