حسن عبد الموجود يرصد معارك السلطة والمجلات الأدبية فى «1117 كورنيش النيل»

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، مؤخرًا، كتاب «١١١٧ كورنيش النيل.. زمن المعارك والسقطات الكبرى» للقاص والكاتب الصحفى حسن عبدالموجود، ويعد هذا الكتاب تأريخًا لأهم المجلات المصرية والمعارك التى دارت فيما بينها.

بدأت الحرب المشار إليها فى مجلة «الكاتب»، إذ كان الكُتّاب يرسلون خطابات تحمل قصائدهم وقصصهم وفصول رواياتهم إلى عناوين المجلات، ويلصقون «طابع بريد».

وكانت الخطابات توجه لمجلة «الكاتب» ورئيس تحريرها أحمد عباس صالح، قبل أن يزيحه وزير الثقافة يوسف السباعى من منصبه ويعين بدلًا منه الشاعر الكبير صلاح عبدالصبور.

كما كانت الخطابات ترسل إلى الدكتور عبدالقادر القط، أول رئيس تحرير لمجلة «الشعر»، ولرشاد رشدى، رئيس تحرير مجلة «الجديد»، وإلى عبدالرحمن فهمى، رئيس تحرير مجلة «القاهرة،» ثم رئيس تحريرها التالى الدكتور إبراهيم حمادة، ثم إلى الدكتور غالى شكرى.

يقول الكاتب: «ما زال المكان حتى الآن يحتفظ بنفس طابعه القديم البسيط، لكنّ كثيرًا من المجلات التى كانت فى الصدارة اختفت. تعاقب عليها رؤساء تحرير وأنصاف رؤساء تحرير وأقزام، ومع الاضمحلال ذهبت إلى النسيان. الذاكرة لا تنسى من شيدوا الثقافة، أو من هدموها، وقد حاول بعض رؤساء هيئة الكتاب أن يعيدوا تلك المجلات إلى الحياة، لكنهم لم يخططوا للأمور؛ وبالتالى كانت المجلات تستيقظ فترة قصيرة وسرعان ما تعود إلى نومها الأبدى».

وتطرق مؤلف الكتاب، خلال صفحاته، إلى التطور التاريخى لأهم المجلات المصرية، فضلًا عن تسليط الضوء على المعارك التى دارت بين رؤساء تحرير مجلات «الكاتب» و«الجديد» و«المجلة» وغيرها.

ويشير حسن عبدالموجود لتلك المجلات الضعيفة التى قتلها رؤساء الهيئة المتعاقبون، بدءًا من خطة «السباعى» لوأد أى صوت مختلف، ويكشف كم احتاج من وقت لينجح فى تسييد الصوت الواحد، ويضيف: «سنبدأ من الحرب لكننا لن ننسى هؤلاء الشهود الذين قد يعتذرون عن خطايا ارتكبوها. سنعود إلى الماضى لنفهم تلك الحسابات التى كانت مجرد نميمة مثقفين فى الحاضر، مثل الصراع بين صلاح عبدالصبور وعفيفى مطر، سنعود إلى الماضى لنحاول أن نفهم على أى مسافة، بالضبط، نقف الآن من ١١١٧ كورنيش النيل».

ويكشف «عبدالموجود» عن أن الموت لم يكن مصير كل المجلات التى صدرت حينها، فبعضها استمر فى الصدور دون هدف أو لملء الفراغ، وقد فقد معظمها أهميته بفقدانها الانتظام فى الصدور «ضمن أسباب أخرى»، وقد تحولت المجلات الشهرية فى أفضل الأحوال إلى فصلية وفى بعض الحالات إلى سنوية، وقد ظل العنوان «١١١٧ كورنيش النيل» موجودًا، لكنه فقد أهميته تقريبًا، فلم يعد ذلك المكان وجهة للمثقفين، ولم يعد المكان الذى تدار منه المعارك بين اليمين واليسار، وبين المدارس الأدبية المختلفة كما كان يجرى فى زمن المعارك الكبرى، زمن السبعينيات، لم يعد المكان حتى وجهة لرؤساء تحرير المجلات أنفسهم.